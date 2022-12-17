Зеленський звернувся до українців на 297 день війни
17 грудня 2022, 20:49Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Українські захисники продовжують боротися з російськими окупантами, не даючи їм, зокрема, знищувати українську критичну інфраструктуру. Про детальну ситуацію в енергетиці та на фронті розповів президент Зеленський у своєму традиційному зверненні.
Розпочав своє звернення до народу 17 грудня глава держави з того, що нашим енергетикам вдалось повернути світло в оселі майже шести мільйонам українців. Однак ремонтні роботи ще тривають.
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