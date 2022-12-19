Бахмут ламає російську армію, Україні потрібно більше зброї: звернення Зеленського

У своєму традиційному зверненні президент розповів, що Бахмут досі залишається найгарячішою точкою на лінії фронту. Однак наші захисники не здаються та продовжують тримати оборону.

Володимир Зеленський у зверненні за 19 грудня великий акцент зробив на тому, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. За його словами, протяжність оборонної лінії у регіоні – понад 1 300 кілометрів.

Читайте також Святий Миколай у Бахмуті: як ЗСУ ледь не на передовій подарували дітям свято

ЗСУ героїчно тримаються та не відступають

Глава держави подякував українській армії, яка тримає Соледар, Авдіївку, Мар'їнку та Кременський напрямкок. Варто сказати, що ці населені пункти розташовані на Донбасі – у регіоні, який, за словами президента, до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні.

Росія руйнує регіон просто до випаленої землі. Однак навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що ще з травня російські окупанти намагаються захопити місто, але це їм не виходить. Раніше ЗСУ знищили російську армію, а зараз ліквідовують найманців, що прийшли на заміну втраченій армії загарбників.

Зеленський про ситуацію в Україні, зокрема у Бахмуті: дивіться повну версію звернення

Президент також згадав, що Росія втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів, а днями рубіж у 100 тисяч ліквідованих окупантів, найімовірніше, буде перейдено. Очевидно, не заради цього Кремль розпочинав війну, проте він зараз не може сказати, яка ціль того, що відбувається.

Зеленський про масовану атаку дронами

Вранці українці прокинулись від того, що у їхні міста "завітали" російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Однак, за словами глави держави, більшість безпілотників не долетіла до призначених цілей.

30 "шахідів" збито – непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба всім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам,

– сказав Зеленський.

Голос України на міжнародній арені повинен бути сильний

Президент наголосив, що наша держава буде боротися, аби посилити санкції проти Росії.

Окрім того, він звернувся до лідерів десяти держав Північної Європи, зокрема країн Балтії, Фінляндії, країн Скандинавії, Нідерландів, Ісландії та Великої Британії. Глава країни підкреслив, що ЗСУ потрібна зброя, снаряди та нові оборонні можливості.

Важливо, щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а й – збільшилася. Йдеться про постачання артилерії – тобто гармат, снарядів, сучасних танків та систем ППО.

Святкові потяги від ЮНІСЕФ та "Укрзалізниці"

Стартував проєкт "Укрзалізниці" та ЮНІСЕФ для тих, хто живе поруч із лінією фронту та в деокупованих районах. Це спеціальні святкові потяги, що прямують у Донецьку, Миколаївську, Херсонську області та везуть святкові вистави та понад 30 тисяч подарунків.

Порятунок життя Саакашвілі

Зеленський згадав, що ЮНІСЕФ виділила більш ніж 100 мільйонів доларів для підтримки українських родин. Програма допоможе понад 600 тисячам українців.

У своєму зверненні не оминув президент тему здоров'я Михайла Саакашвілі, що перебуває у в'язниці. Він закликав владу Грузії проявити милосердя – особливо у передріздвяний час, адже "те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання", і зовсім не личить Грузії, за словами Зеленського. Також він запропонував надати лікування колишньому президенту країни в українській або інших закордонних клініках.