Окупантам доведеться визнати правду: Зеленський звернувся до українців на 46 день війни

Володимир Зеленський звернувся до українців на 46 день війни. Президент наголосив, що коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися й адаптуватися до реальності, то вони перетворюються на монстрів.

Президент наголосив, що, коли світ це ігнорує, то монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них, проте Україна це зупинить. Про це Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав ввечері 10 квітня.

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Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька

Володимир Зеленський розповів, що ми продовжуємо захищатись, відповідати на удари, розвивати наші зв'язки з партнерами.

...Ми отримуємо допомогу, забезпечуємо максимальну увагу світу до наших потреб, впливаємо на глобальну дискусію, пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Росії, робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався,

– заявив Зеленський.

Натомість Росія, звичайні люди, політики та пропагандисти тільки виправдовуються та заперечують все. А також намагаються перекласти відповідальність та брешуть.

Ба більше, вже настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас в тому, що, очевидно для всіх у світі, зробили російські війська.

Вони кажуть про вбивства в Бучі, що це не вони, а нібито ми. Хоча очевидно, що люди були вбиті, поки російська армія контролювала це місто,

– згадав цинічну брехню окупантів президент.

Також окупанти цинічно звинувачують Україну в ударі по Краматорську. Хоча насправді їхні пропагандисти анонсували цей удар, хоча це з контрольованої окупантами території полетіли ракети.

Вони захопили Крим і 8 років вбивали людей на нашій землі, а ми нібито винуваті

Російські військові добрехались уже до того, що й після більш як шести тижнів війни стверджують, що нібито не влучили по жодному із цивільних об'єктів! А знаєте, чому це так? Тому що це боягузтво. Тотальне. Усіх. Знизу до верху,

– пояснив президент.

Додав, що окупанти бояться визнати помилки, натомість роблять нові. Ба більше, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних амбіцій, розпочали цю війну. У цьому вони також звинувачують Україну.

Вони захопили Крим – а ми нібито винуваті. Вони знищили нормальне життя на Донбасі – а ми нібито винуваті. Вони збили малайзійський Boeing – а ми нібито винуваті. Вони вісім років убивали людей, дітей на нашій землі – а ми нібито винуваті,

– пояснив Володимир Зеленський.

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України розповів про інші злочини росіян, у яких вони звинувачують українців. Зокрема вони:

зруйнували найбільш могутній промисловий регіон сходу Європи – а ми нібито винуваті;

зламали життя мільйонів людей – а ми нібито винуваті;

розпочали проти нас повномасштабну війну – а ми нібито винуваті;

витратили на удари по Україні вже під дві тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб і артилерійських снарядів, мін – а ми нібито винуваті;

катували та вбивали на нашій землі – а ми винуваті;

депортували сотні тисяч українців, українок, наших дітей – а все одно ми нібито винуваті.

"Усе це пішло від боягузтва. Коли боягузтво наростає, воно перетворюється на катастрофу", – зауважив Зеленський.

Додав, коли людям не вистачає сміливості, то вони перетворюються на монстрів. Проте Україна їх зупинить.

Окупантам доведеться визнати правду

Настане день, коли їм доведеться все визнати. Визнати правду. Для цього – всі наші сили й кожна хвилина. Оборона, дипломатія, економіка, інформаційне протистояння, юридична відповідальність – на всіх напрямках у нас є алгоритми дій. Кожен державний посадовець знає свої завдання та повинен виконувати їх на 100%,

– зауважив президент.

Володимир Зеленський попередив, що російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на Сході України. Зокрема можуть використовувати ракети, авіабомби.

"Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно", – пояснив президент.

Зауважив, що у 12-ту річницю авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя президента Леха Качинського та представників польської еліти, ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками.

Президент нагородив 18 українських бійців

Ба більше, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України. Зокрема:

5 військовослужбовців Збройних Сил України;

3 зв'язківців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

10 поліцейських.

Президент подякував усім захисникам та захисницям, усім, хто відновлює життя на звільненій території нашої держави, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні.

Правда переможе! Україна переможе! Обов'язково. Слава Україні!

– відсумував Володимир Зеленський.

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