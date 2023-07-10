Зеленський звернувся до українців напередодні початку саміту НАТО
Сили оборони продовжують героїчно відбивати навалу російських окупантів. Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.
Саміт Альянсу розпочнеться вже 11 липня, повідомляє 24 Канал. За словами глави держави, він може стати саме таким, який потрібен і Україні, і всьому Альянсу, і глобальній безпеці.
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Триває активна робота
Президент зазначив, що цими днями триває надзвичайно активна робота.
Ще активніша, ніж будь-коли. І хоч ця робота майже на сто відсотків зараз – за лаштунками, її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи,
– заявив Зеленський.
За його словами, всі все розуміють – кожен лідер, кожна держава.
"Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – зауважив український лідер.
Він додав, що вдячний усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо нашої інтеграції.
"Більшість Альянсу – чітко "за" нас. Сміливість українських героїв відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і був створений НАТО. Саме український східний кордон, кордон нашої держави й позиції наших воїнів – це та межа, яку більше ніколи не перейти російській диктатурі, що в різних формах, але завжди, завжди намагалася підкорити народи Європи", – наголосив глава держави.
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Де-факто Україна вже в Альянсі
Зеленський запевнив, що від України залежить безпекова реальність на східному фланзі НАТО.
Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити,
– заявив президент.
За його словами, зараз ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження, але всі вже розуміють факт – Україна буде в Альянсі. Наразі триває робота над тим, щоб алгоритм набуття членства став максимально ясним та швидким.
"Наша робота заради цього – робота всієї команди України – триватиме щохвилини протягом цих днів. Також дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня – країни Європи, Америка, Канада, Японія", – зауважив український лідер.
Він додав, що пріоритети – абсолютно очевидні:
- це протиповітряна оборона для українських міст, для всіх громад на всій території країни – триває робота над створенням повноцінного повітряного щита;
- це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього.
"Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки. Я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса", – зазначив глава держави.
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Президент подякував військовим
Зеленський зазначив, що завтра у день початку саміту, який тепер немислимий без України, буде вже 503-й день повномасштабної війни.
Це багато говорить про нашу силу – силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи – просто вже не уявити,
– наголосив український лідер.
Він подякував українським воїнам за цю силу:
- кожному солдату, матросу, кожному сержанту,
- кожному старшині, кожному офіцеру, кожному генералу,
- всім, хто тренує українських воїнів,
- кожному волонтеру,
- лікарям, які допомагають після поранень,
- всім людям, які працюють заради української сили та перемоги.
"Це честь для мене – представляти таких людей і таку Україну! Слава Україні!" – підсумував глава держави.