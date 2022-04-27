Зеленський звернувся до українців з окупованого Півдня

Президент Володимир Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя. Глава держави висловив подяку всім, хто протестує та не піддається окупації.

Президент наголосив на важливості опору окупантам. Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Звернення Зеленського до тих, хто живе в окупації

Володимир Зеленський також відзначив, що важливо демонструвати колаборантам, що після зради держави та співпраці з російськими окупантами, життя у них нема. Президент відзначив, що опір українців змусить окупантів бачити несприйняття загарбників, а це допоможе швидше відновити мир.

Вдячний кожному й кожній, хто не здається. Хто протестує. Хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього. Що сильнішим буде наш опір зараз, то більше несприйняття будуть бачити окупанти, то швидше нормальне життя повернеться на нашу землю,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Херсонщина та частина районів Запорізької області зараз перебувають під окупацією росіян. На окупованих територіях загарбники готуються до псевдореферендумів, зокрема в Херсонській області. Володимир Зеленський напередодні наголосив, що створення квазіреспубліки на території Херсонщини є однією з двох причин, через яку Україна може відмовитися від переговорів з Росією. Іншою причиною є захисники Маріуполя – якщо Росія посміє їх знищити, перемовини припинять.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео