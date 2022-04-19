Росія увійде в історію як чи не найбільш варварська й нелюдська армія: звернення Зеленського

Володимир Зеленський звернувся до українців після 55 днів війни. Президент України пригадав, що російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську й нелюдську армію світу.

Президент України зауважив, що на нашій території, а також у прикордонних районах Росії зосереджена практично вся боєздатна частина армії окупантів. Про це президент України сказав 19 квітня – на 55 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Не справедливо у партнерів просити те, що там роками зберігається на складах

Президент України пригадав, що Росія зібрала проти нас майже все, що здатне воювати. І наразі ми виступаємо проти армії, яку вважали другою чи третьою за потужністю.

Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили України, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської,

– зауважив Зеленський.

Зокрема президент пояснив, що:

якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну , ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів;

, ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів; перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна;

якщо ми зараз отримаємо те, що в деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, то це допоможе врятувати життя тисяч, тисяч людей.

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Додав, – це несправедливо, що це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах.

Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхній, передусім моральний, обов'язок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців,

– сказав Зеленський.

Додав, – якщо ми отримаємо просто зараз те, що в деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це допоможе врятувати життя тисяч людей.

У Росії чи не найбільш варварська армія світу: Маріуполь досі у блокаді

Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу,

– зауважив президент.

Додав також, що ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою. Адже:

російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей;

місцевих, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська;

невідома доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії.

На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя. І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією,

– сказав Зеленський.

Президент назвав таке мовчання Росії показовим.

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Окрім того, Президент України розповів:

на півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно;

німецька компанія Henkel зупинила роботу в Росії;

відзначив держнагородами 286 військовослужбовців ЗСУ. Із них 229 – військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка разом з іншими підрозділами героїчно захищає Маріуполь.

Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям,

– сказав Зеленський.

Президент підсумував:

вічна слава кожному, хто став на захист Маріуполя, всієї нашої держави й народу України;

вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну! Слава Україні!

Вечірнє звернення Зеленського за 19 квітня: дивіться відео