Росіяни заберуть зло із собою назад у Росію, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, якими є першочергові завдання для партнерів України. Зокрема президент пригадав про нафтове ембарго для Росії

Відповідну інформацію президент розповів під час вечірнього звернення 15 травня. Тобто на 81 день війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський назвав першочергове завдання для партнерів України

Володимир Зеленський розповів, що під час міжнародних перемовин ключовими темами буде зброя та фінансова підтримка для України. Мовиться про гроші не тільки для стабільності країни, а й для відбудови зруйнованого Росією.

Також Україна домагатиметься додаткових санкцій проти Кремля, а також нафтового ембарго.

Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити,

– запевнив президент України.

Додав також, що важлива максимальна увага світу до України. Саме тому Володимир Зеленський поспілкується з студентами провідних американських університетів, зокрема й із Стенфордського університету.

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Нічне звернення Зеленського за 15 травня: дивіться відео