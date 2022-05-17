Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів, що Україна почала операцію з порятунку оборонців Маріуполя. Президент запевнив, що важкопораненим надається допомога.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський оприлюднив під час звернення вночі проти 17 травня. Зокрема президент розповів, що ЗСУ стримують постійні атаки ворога.

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Володимир Зеленський пригадав, що це був непростий день, проте він був направлений саме на те, щоб вберегти нашу країну і наших людей.

Президент України розповів, що має надію, що завдяки діям українських військових ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед яких є важкопоранені, яким вже надають допомогу.

Володимир Зеленський запевнив – українські герої потрібні Україні живими. Це принцип України, який зрозуміє кожна адекватна людина.

Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу,

– пояснив президент.

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Звернення Зеленського за 17 травня: дивіться відео