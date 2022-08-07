Важливі цілі України та "референдуми" окупантів: головне зі звернення Зеленського за 7 серпня

Президент Володимир Зеленський записав важливе звернення до жителів України. Він підсумував головні події дня 7 серпня та відреагував на публікації окупантів щодо їхніх псевдореферендумів.

Однак передусім президент привітав усіх службовців Повітряних сил ЗСУ із їхнім професійним святом, а також розповів про їхнє нагородження в цей день. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Прокоментував ситуацію на фронті

Очільник України розповів, що наразі залишається вкрай важкою ситуація на Донбасі. Також нелегко нашим захисникам на Харківщині. Проте наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат.

Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили,

– сказав глава держави.

Він додав, що зараз ключовим завданням влади України, як і раніше, є здобуття зброї для нашої оборони. "Щодня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи", – акцентував президент.

Позиція України незмінна, – Зеленський

Він зазначив, що кожного тижня з'являється дедалі більше публікацій про "референдуми", які окупанти планують проводити на захоплених територіях. Він нагадав, що кожен, хто допомагатиме це організовувати, буде відповідати перед законом.

Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом,

– акцентував президент.

Звернення Володимира Зеленського за 7 серпня: дивіться відео