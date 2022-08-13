Жодного дня не втрачаємо, – Зеленський відзвітував про знищення окупантів й експорт зерна

Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються залякувати людей, використовуючи ЗАЕС. Президент розповів, що вороги фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець.

Володимир Зеленський записав звернення ввечері 13 серпня. Також у цей день окупанти знову стріляли у бік Запорізької АЕС.

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Зеленський розповів про шантаж на ЗАЕС

Володимир Зеленьський заявив, що росіяни влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС і намагаються нагнати на цей напрямок свої додаткові сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу та світ.

Якщо хтось там у росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. російський шантаж тільки мобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору,

– пояснив Зеленський.

Він також додав, що кожен день перебування російського контингенту на ЗАЕС та в сусідніх районах тільки збільшують радіаційну загрозу для Європи. Президент пригадав, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було.

Володимир Зеленський також заявив, що:

на це має бути потужна реакція світу;

українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти росії обов'язково блокували російську атомну галузь;

всі відповідальні за атомний шантаж мають відповідати в міжнародному суді.

Президент також сказав, що дякує всім, хто захищає цей напрямок.

Президент назвав найгарячіші точки фронту на Донбасі

Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок,

– заявив президент.

Володимир Зеленський розповів, що росія відправила туди багато ресурсів, тому наші захисники є героями.

Додав, що на Харківщині оборона міцна, а на Півдні знищено багато сил ворога.

Експортна ініціатива дає результати

З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку,

– пояснив президент.

Також додав, що це дало змогу:

знизити гостроту продовольчої кризи;

дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції;

і в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного.

Володимир Зеленський заявив, що прибув перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".

Також президент пояснив, що за два тижні вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш понад 2 третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Звернення Зеленського за 13 серпня: відео