Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде росія, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 14 серпня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що триває підготовка до дуже активних тижнів другої половини серпня.

Зеленський, який нещодавно провів розмову з Папою Римським, розповів, що має на увазі заплановані переговори та зустрічі, інформує 24 канал. А також – Кримську платформу, нові звернення до закордонних спільнот та міжнародно-правову активність.

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Головне зі звернення Зеленського

Президент додав, що цього тижня продовжить розширювати зв'язки України з африканськими державами та з регіоном Латинської Америки.

Зеленський анонсував 15 серпня важливі контакти на європейському рівні. Окрім того, український лідер додав, що днями відбудеться церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати до Києва.

За словами президента, у глобальній політиці – пауза. Усе тому, що серпень. Водночас для інтересів України жодних пауз нема, не було й не буде.

Також Зеленський додав, що триває робота над новими санкціями проти росії. Окрім того, працюють, аби простимулювати громадян держави-терористки відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається.

Зеленський жорстко звернувся до росіян

Український лідер заявив, що дискусія про візові обмеження у Європі для росіян – розширюється. Щодня до неї долучаються нові держави та нові політики. Зеленський наголосив, що, зрештою, це має привести до відповідних рішень.

Зеленський подякував усім, хто працює, аби встановити повні дані про російських вбивць. Зокрема, український лідер висловив вдячність розвідникам, правоохоронцям та журналістам. Президент наголосив, що Україна та світ отримують все більше інформації про окупантів, які – безпосередньо відповідальні за:

терор;

катування;

так звану "фільтрацію";

депортацію українців;

мародерство.

Зеленський зауважив, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання наближається до рівня співучасності.

"А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", – заявив Зеленський.

Президент про продовження воєнного стану та мобілізації

Український лідер зауважив, що вже найближчим часом Верховній Раді належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Зеленський додав, що це – очевидне рішення. Його причини – також очевидці.

Україна у різних переговорних форматах пропонувала керівництву росії:

закінчити війну;

звільнити українську землю від окупації.

Однак росія вірить у терор. Країна-окупантка перебуває у полоні пропагандистських ілюзій. Отже Україна повинна відповідати на кожен прояв терору та на всі обстріли.

На жаль, в України є втрати. Однак українці мають боротися на всіх рівнях та на всіх фронтах.

Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна. І кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор,

– заявив президент.

Звернення Зеленського 14 серпня: дивіться відео