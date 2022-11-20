Жорсткі бої на фронті та відключення світла: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 20 листопада традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що найжорсткіші бої тривають на Донеччині.

Український лідер зауважив, що цієї доби було менше атак – через погіршення погоди. Водночас кількість обстрілів з боку російських окупантів – надзвичайно велика, інформує 24 канал.

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Луганщина – потроху і з боями рухаємося. Станом на цей час загалом на сході вже майже 400 обстрілів із початку дня. Дякую кожному й кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони,

– заявив Зеленський.

На Півдні українські герої тримають оборону та знищують потенціал окупантів.

Зеленський про ситуацію зі світлом

Український лідер повідомив, що цілодобово триває:

відновлення мереж;

відновлення технічних можливостей постачання;

розмінування ліній електропередачі;

ремонти.

Ситуацію вдалося полегшити у низці регіонів – де ще 19 листопада було дуже багато проблем. Станом на вечір 20 листопада стабілізаційні відключення наявні у 15 областях.

Наразі роблять усе можливе та неможливе, аби повернути нормальне життя в Одесу, Харків, усі міста й громади.

Україна зробить усе, аби світ сприйняв її формулу миру

Зеленський розповів, що 20 листопада звернувся до учасників саміту Міжнародної організації Франкофонії. Мовиться про понад 50 країн-учасниць.

"Африка, Азія, Америка, Європа – всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", – заявив президент.

Він додав, що українську формулу миру у світі сприймають надзвичайно позитивно. Окрім того, вона – абсолютно конструктивна й реалістична. На відміну від порожньої й брехливої російської риторики.

Також Зеленський анонсував кілька важливих міжнародних звернень.

Президент привітав працівників сільського господарства

Український лідер наголосив, що у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства.

"Цьогоріч багато хто у світі побачив, наскільки вагомим є внесок українців у глобальну продовольчу безпеку. Життя мільйонів людей у різних країнах безпосередньо залежить від нашого аграрного сектору", – наголосив президент.

Він подякував людям, які працюють на землі, які забезпечують Україну та світ найнеобхіднішим.

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