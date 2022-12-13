Маємо дуже хороші новини, – Зеленський у зверненні розповів про потужну допомогу

Сили оборони вже 293 дні героїчно стримують нашестя окупантів. Ввечері 13 грудня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні був дуже хороший день для України в різних аспектах, повідомляє 24 канал. Зокрема, є чудові новини з Франції.

Цікаво Буде палати, поки не згорить вся Москва, – Данілов про "бавовну" в Росії

Україні нададуть ще мільярд євро допомоги

Зеленський розповів, що у Франції 13 грудня відбулися 2 конференції. Перший їхній результат – мільярд євро допомоги. Передусім їх скерують на відновлення енергетики.

Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую всім, хто працює заради цього і допомагає нашій державі,

– зауважив глава держави.

Окрім Франції, й інші країни вирішили надати Україні додаткові пакети підтримки. Зокрема, мовиться про Чехію, Іспанію та Швейцарію.

"Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей", – додав президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте США завершують планування щодо відправлення ЗРК Patriot до України, – CNN

Зеленський взяв участь в обох конференціях в Парижі

Президент розповів, брав участь в обох конференціях у Парижі.

Перша стосувалася більшою мірою міждержавних відносин.

Другий форум був орієнтований на бізнес Франції.

Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні,

– зауважив Зеленський.

За його словами, окрім цього, сьогодні у Франції перша леді України Олена Зеленська презентувала партнерам нашої держави гуманітарні проєкти. Те, що можна зробити максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги українцям, зокрема через її Фундацію.

"І я вдячний усім французам за підтримку України – не лише політичну, не лише оборонну й санкційну, що життєво важливо. Але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини й ті гуманітарні можливості, які кожному й кожній дає сучасний світ", – наголосив глава держави.

Варто прочитати Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та утворення Київського окружного адмінсуду

Президент говорив з очільником Євроради та парламентом Нової Зеландії

Сьогодні Зеленський також розмовляв із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував йому за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро.

Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня,

– зауважив президент.

Окрім цього, він звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує Україну з перших тижнів повномасштабної російської агресії. Глава держави розповів про:

українську формулу миру,

спеціальний саміт, який Україна скликає для її реалізації.

Також Зеленський закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

"Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру", – пояснив президент.

Він згадав і підписання ухваленого Верховною Радою закону про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Глава держави наголосив, що ця історія завершилась. Проте історія реформ триває навіть під час війни.

"Я дякую всім, хто працює заради України! Я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності! Хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо. Ми у вас дуже сильно віримо. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому незламному народу! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.