Попри жорстокі бої, на деяких ділянках фронту просуваємося: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 310 днів стримують навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 30 грудня записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні провів чергове засідання Ставки, повідомляє 24 канал. Воно вже 45 за цей рік.

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент зазначив, що ключовими теми, яку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача були Донеччина та Луганщина – український Донбас, де тривають найжорсткіші бої.

Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

– наголосив Зеленський.

Також під час засідання обговорили:

ситуацію на Півдні та кордоні,

постачання зброї,

подальше посилення ППО.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою", – заявив глава держави.

За його словами, українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

У наступному році Україна буде активнішою

Зеленський розповів, що після Ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці – до чого готується Україна.

У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо,

– наголосив президент.

Глава держави сьогодні спілкувався з прем'єр-міністром Греції.

"Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою", – зауважив Зеленський.

Окрім цього, він провів нараду з українськими міжнародниками. Обговорили багато питань, але головне – ті заходи, які готують для посилення України вже в січні та лютому.

"Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці й буде ще активнішою, це сто відсотків", – заявив президент.

Також Зеленський розповів про церемонію відзначення українських волонтерів "Золотим серцем", яка відбулася сьогодні вперше.

"Це справедливо й чесно – за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі. Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього. Слава всім нашим людям! Слава Україні!" – підсумував глава держави.