Росія не рахує людей, не жаліє місцевих, – Зеленський у зверненні розповів про ситуацію на Сході

Сили оборони вже 321 день героїчно стримують наступ російських військових та проганяють їх з нашої землі. Ввечері 10 січня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави заявив, що сьогодні був новий етап українського дипломатичного марафону, повідомляє 24 Канал. Він провів ще чотири розмови з європейськими лідерами – президентом Європейської ради, прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії.

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Президент розповів про розмови з європейськими лідерами

Зеленський розповів, що розповів європейським лідерам про ситуацію на полі бою, зокрема про:

важку ситуацію на Донеччині,

постійні російські штурми,

той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю.

Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки,

– зауважив глава держави.

За його словами, вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. Це важливо не лише для українців, а й для глобальної демократії та всіх тих, хто цінує свободу.

"Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе", – додав президент.

Він додав, що поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський подякував європейським лідерам

Глава держави подякував президенту Європейської ради за розуміння, наскільки важливою є незмінність підтримки України.

У цьому протистоянні, у якому Росія намагається виснажити всіх нас – українців, європейців, інших партнерів, – має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо весь шлях до поразки російського терору,

– зазначив Зеленський.

За його словами, це вдасться пройти разом та зі збереженням стабільності в Україні – фінансової й соціальної. Саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем розмови з Шарлем Мішелем. Окрім цього вони обговорювали зброю й подальшу європейську інтеграцію України.

"Я дякую прем'єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів: відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості", – зауважив президент

Він впевнений, що лідерство Бельгії допоможе Україні досягти чесного миру. Зеленський подякував за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави.

"Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням", – пояснив гарант.

Окрім цього, він подякував президенту Естонії та всім естонцям за нові рішення для посилення нашого захисту. Під час розмови лідери обговорили подальші кроки України в європейській та євроатлантичній інтеграції.

"Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України у Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну та як посилювати санкційний тиск на Росію", – заявив Зеленський.

Також він подякував новому прем'єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс його країни на всебічну підтримку України.

"Домовилися про потужну енергетичну підтримку. І подякував Ірландії за заморожування російських активів – будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України", – розповів глава держави.

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Глава держави прокоментував позбавлення Медведчука громадянства

Зеленський розповів, що загалом за час від його візиту у Вашингтон він провів уже близько 30 переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів.

І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну та свободу! Дякую всім, хто воює за незалежність!

– заявив президент.

Сьогодні він особливо відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледара.

"Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто працює на посилення України!" – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави він ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб:

Деркача Андрія Леонідовича,

Козака Тараса Романовича,

Кузьміна Рената Равелійовича,

Медведчука Віктора Володимировича.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні!" – підсумував президент.