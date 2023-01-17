Дніпро, ще одна батарея Patriot та підготовка до "Рамштайну": Зеленський звернувся до українців
Сили оборони вже 328 днів героїчно стримують навалу російських окупантів. Ввечері 17 січня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.
Глава держави розповів, що сьогодні почалась робота щорічного форуму в Давосі – традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський розповів про ситуацію в Дніпрі
Президент зазначив, що сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі. Внаслідок російського удару 79 людей зазнали поранень.
У переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей, зокрема хлопчик, якому було лише 11 місяців.
Малі діти й мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства. Я дякую кожному й кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору!
– заявив глава держави.
Він додав, що саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
"Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок", – розповів президент.
За його словами, триває робота над новими рішеннями для зміцнення української ППО.
"Обговорив сьогодні оборонну співпрацю з Федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром. Активно готуємося до нової зустрічі у форматі "Рамштайн", – повідомив Зеленський.
Дивіться звернення Володимира Зеленського
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Світ чує Україну в Давосі
Президент розповів, що 17 січня почалася робота традиційно потужного глобального політичного й економічного майданчика – щорічного форуму в Давосі.
Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста,
– наголосив президент.
Він впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення:
- трибуналу щодо російської агресії,
- спецмеханізму для компенсації збитків від війни коштом російських активів.
"Дуже важливо: перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне. І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається", – зазначив Зеленський.
За його словами, український уряд та дипломати роблять все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин.
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Винних в ударі по багатоповерхівці в Дніпрі шукають
Президент провів сьогодні нараду за участю генпрокурора й міністра внутрішніх справ щодо встановлення винних у ракетному ударі по Дніпру.
Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць,
– заявив глава держави.
Він подякував:
- працівникам українських правоохоронних органів,
- партнерам України,
- розвідці,
- спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти росіян,
- волонтерам,
- громадським діячам,
- журналістам, які допомагають з розслідуванням,
- воїнам – кожному й кожній, хто захищає державу і в складі всіх Сил оборони й безпеки робить усе, щоб вигнати російську армію з України.
"Передусім я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями! Коли ми виженемо окупантів з нашої землі, буде вже питанням часу, коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських убивць. Слава всім нашим героям! Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала російська агресія. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.