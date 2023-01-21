Щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати: Зеленський записав нове звернення

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 21 січня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах, повідомляє 24 Канал. День президента був довгим – робочі рішення, міжнародна комунікація, різні питання, які заслуговують на увагу та реакцію.

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Зеленський розповів про прощання із загиблим керівництвом МВС

Президент зазначив, що у своєму вечірньому зверненні 21 січня хоче сказати лише про одне.

Не хочеться говорити довго. Сьогодні відбулося прощання з тими, чиї життя забрала катастрофа вертольота в Броварах,

– зауважив Зеленський.

Він перелічив загиблих у жахливій авіакатастрофі:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

його колеги з міністерства: Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко, Микола Анацький, Андрій Маринченко,

екіпаж: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов,

жінка й дитина, які вранці просто йшли в дитячий садочок – мама Олена та донька Мілана Пономаренки.

"Мої співчуття всім рідним, близьким… Боляче про це думати, боляче зараз говорити. Денис був професійною, справжньою людиною, саме таким, яким і варто бути міністру внутрішніх справ. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати й шкодувати, що не повернеш. Українців, патріотів, людей професійних і просто вірних собі й державі, не повернеш", – додав глава держави.

За словами президента, він хотів би, щоб всі українці сьогодні відчули, скільки життів, скільки світлих людей забирає воєнний час.

"Я хотів би, щоб ми всі сьогодні вшанували їхню пам'ять… Світла пам'ять усім, чиї життя забрала ця війна! Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну! Ми робимо все, щоб вигнати цю війну з нашої землі. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Трагедія в Броварах 18 січня: коротко

Зранку 18 січня Україну сколихнула жахлива новина про падіння гелікоптера ДСНС у Броварах. Трагедія трапилася біля дитячого садочка, у якому перебували 73 дитини.

Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. Працівники та керівництво Міністерства внутрішніх справ часто бували на передовій, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які перебувають у гарячих точках.

За словами речниці Нацполіції Мар'яни Реви, наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих, серед яких була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.

Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування авіакатастрофи. Туди увійдуть виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не лише в Україні, але й в усьому світі, оскільки треба зібрати фактично кожну деталь вертольота.