Нові санкції проти "атомки" Росії та ситуація в енергетиці після атак: звернення Зеленського

Триває 354 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ввечері 12 лютого президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що є черговий санкційний крок України проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом він ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку".

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Президент розповів про нові санкції проти Росії

Зеленський зазначив, що Україна робить все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Це непросто. Є певний спротив. Але був час, коли й інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації. Здавалися. Зараз вони вже чинні – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії,

– наголосив президент.

За його словами, всі елементи російської системи, які залучені у війні, у забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольованими від світової системи.

"Так і буде! Тим паче це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні та незаконних діях на нашій Запорізькій атомній станції. Російський радіаційний шантаж світу має бути покараний. Зокрема, й про це будемо говорити на різних дипломатичних рівнях наступного тижня", – заявив глава держави.

Він додав, що це буде не менш важливий тиждень для міжнародних позицій України.

"Уже готуємося до запланованих комунікацій та переговорів. Дипломатичний марафон, який ми почали для посилення збройної та іншої підтримки України, не будемо переривати ані на тиждень", – зауважив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент про ситуацію в енергетиці

Зеленський зазначив, що особливо він хоче відзначити всіх, хто відновлює енергетичні спроможності України.

Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах і містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний,

– розповів президент.

За його словами, звичайно, з початком нового робочого тижня споживання зросте, тому будуть графіки відключень. Проте сам факт, що після постійних терористичних атак ракетами й "Шахідами", після масованого ракетного нальоту цього тижня Україна може пройти такі спокійні енергодні, доводить професійність енергетиків і надзвичайну самовідданість кожного й кожної, хто працює задля збереження енергосистеми нашої держави. Глава держави подякував:

усім українським енергетикам та ремонтним бригадам,

працівникам ДСНС, комунальних служб, обласної та місцевої влади, які допомагали,

бізнесу, який долучався до відповідних робіт.

"Маємо усвідомлювати: це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії", – наголосив Зеленський.

Він додав, що можуть бути нові обмеження, якщо будуть нові руйнування чи зростання споживання. Однак сьогодні та вчора – це чергове свідчення того, що, працюючи разом та допомагаючи одне одному, українці здатні робити великі речі. Тому він закликав зберігати єдність та не втрачати жодного дня чи тижня заради України.

"Дякую всім, хто працює заради нашої держави! Слава кожному й кожній, хто в бою! Слава всім, хто боронить Бахмут, Вугледар, Часів Яр, Мар’їнку, Авдіївку, на всіх напрямках на Донеччині, на Луганщині та по всьому фронту! Стійкість, єдність і взаємодопомога – це наша сила! Слава Україні!" – підсумував президент.