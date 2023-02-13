Засідання Ставки, "Рамштайн" і підсумки поїздки до Європи: Зеленський звернувся до українців

Минає 355 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ввечері 13 лютого президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави зазначив, що дипломатична активність України зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський зазначив, що сьогодні був дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною. Зокрема, він провів засідання Ставку Верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки.

Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості,

– зазначив глава держави.

Також він представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка.

"Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський про розмову з прем'єром Норвегії та президентом Кіпру

Президент сьогодні розмовляв з прем'єр-міністром Норвегії – країни, яка є одним із найбільших партнерів України. Зеленський подякував Йонасу Гар Стьоре за

новий оборонний пакет,

нову безпрецедентну програму підтримки України від Норвегії, яка готується до затвердження і розрахована на 5 років.

Норвегія справді допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і в небі й на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній і потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу!

– наголосив глава держави.

Також він говорив із новообраним президентом Кіпру Нікосом Крістодулідесом.

"Привітав із перемогою на виборах. Обговорили взаємини між нашими державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи", – зауважив президент.

Окрім цього, вперше в історії двосторонніх відносин Зеленський поспілкувався з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом – молодшим.

"Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовилися розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух", – заявив глава держави.

За його словами, загалом українська дипломатія має чітке завдання:

вийти в усі регіони світу, де позиція нашої держави поки що недостатньо представлена,

зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими поки що немає стабільних зв'язків.

Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки.

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