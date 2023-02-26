Історичний візит принца Саудівської Аравії й санкції проти Росії: нове звернення Зеленського

Сили оборони вже 368 днів стримують навалу російських загарбників. Ввечері 26 лютого президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про візит принца Саудівської Аравії

Зеленський розповів, що цей тиждень завершується сильною дипломатичною подією – вперше за 32 роки Україну відвідала делегація високого рівня із Саудівської Аравії.

Це черговий знак поваги до України, до нашої незламності та міцності, поваги світу,

– наголосив президент.

Він додав, що:

У понеділок у Києві були лідер США Джозеф Байден, директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

У вівторок відбувся візит глави уряду Італії Джорджи Мелоні та потужної делегації від Конгресу США – представників Республіканської партії;

У середу були розмови з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, президентами Пакистану та Естонії, а також перший в історії двосторонніх відносин дзвінок до президента Уганди.

У четвер у Київ прибули прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, представники глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України", також була розмова з президентом Єгипту. Також провели історично вагоме голосування Генасамблеї ООН за українську резолюцію щодо миру й територіальної цілісності нашої держави – 141 держава проголосувала за.

У п'ятницю в Київ прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який підтвердив, що бойові танки "Леопард" вже прибули в Україну. Також відбулася зустріч лідерів держав "Великої сімки", в якій взяла участь Україна.

"Зараз була ще хороша зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Перший офіційний візит такого рівня представника цієї держави. Звісно, працюємо й над вищим рівнем візитів і відносин. Але вже зараз ми нарешті вийшли на взаємодію" – зауважив глава держави.

За його словами, це приносить конкретний і чутливий результат для українців, зокрема в тому, що стосується звільнення полонених. Президент подякував саудівським партнерам за співпрацю й допомогу.

"Це один тиждень. І це знову й знову – посилення нашої держави, наших воїнів, нашої міцності, наших міжнародних позицій", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з представниками телемарафону

Президент розповів, що сьогодні він також зустрівся з представниками українського телебачення, телевізійного марафону "Єдині новини" – з журналістами, редакторами, продюсерами.

Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привід для зустрічі – річниця марафону, вдячність усім, хто працює в ньому. Але зміст був значно ширшим. Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави й суспільства,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що особливо це стосується тих частин світу, де українська дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена.

"І зараз ми маємо зробити так, щоб інформаційно й дипломатично ми були максимально потужними. Щоб позиція України була абсолютно зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі із забезпечення деокупації території, наших активних дій, які ми плануємо", – пояснив глава держави.

За його словами, що більше знають про Україну, що більше її розуміють, то більше і підтримують. Так стає ближчою й перемога нашої держави.

"Я ще раз дякую всім – кожному й кожній, – хто працює в марафоні, хто створює цей інформаційний фундамент нашого національного єднання. Дякую за відданість українській справі, за щире бажання шукати й розвивати формати, які посилять марафон, а отже, і Україну", – заявив президент.

Також він подякував за:

постійний пошук нових методів роботи для тих, хто зараз на тимчасово окупованій території України,

пошук нових шляхів доступу до українців і в Донецьку, і в Луганську, і на Півдні, і в Криму.

"Дуже важливо, що Росії не вдалося закрити інформаційно наших людей і нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів. Ми маємо зробити – і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим", – підкреслив Зеленський.