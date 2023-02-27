На Бахмутському напрямку ворог знищує все, що можна використати для оборони, – Зеленський

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 27 лютого президент Володимир Зеленський записав звернення до українців.

Глава держави зазначив, що доба почалася з атаки іранськими дронами. Більшість з них вдалося збити, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про нічну атаку дронами

За словами Зеленського, 11 з 14 дронів, які запустили росіяни, вдалося збити. Проте, на жаль, були й влучання.

Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам,

– зазначив президент.

Другий дрон поцілив у той час, коли почалося гасіння пожежі, яка виникла після першого. Глава держави додав, що, власне, тому Україні передусім і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави.

"ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом із нашими зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу", – заявив Зеленський.

Він додав, що Сили оборони зможуть повністю захистити українське небо, коли прибереться авіаційне табу у відносинах із партнерами нашої держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Ситуація на Бахмутському напрямку стає складнішою

Зеленський розповів, що весь день тривала робота з ліквідації наслідків аварії на енергомережі в Одесі та Одеському районі. Там було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики.

"Станом на вечір уся критична інфраструктура й абсолютна більшість споживачів – з електрикою. Я дякую всім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат", – зазначив президент.

Він додав, що Україна демонструє й демонструватиме, що її стійкість вища, ніж будь-які очікування.

"Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, нараду з головою СБУ Василем Малюком. З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави", – повідомив глава держави.

За його словами, жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишиться, як і зовнішнім. Президент постійно перебуває на зв'язку з командувачами.

Особлива увага – ситуації на Сході, зрозуміло – на Донеччині. Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українські воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку – справжні герої.

"Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", – заявив президент.

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Глава держави розповів про візит міністерки фінансів США

Зеленський розповів, що сьогодні в Києві з візитом перебувала міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен. Він подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для України. Під час зустрічі Зеленський та Єллен обговорили:

поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ;

потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для українців та всього вільного світу. Мовиться про запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною, коштом російських активів.

Президент зазначив, що це непросте завдання. Проте спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по Росії, і по будь-яких агресіях загалом.

"Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах. Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Я дякую всім, хто допомагає! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Слава Україні!" – підсумував глава держави.