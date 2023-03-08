Ситуація на фронті та гімн України під час протестів у Грузії: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 8 березня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави подякував усім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори, повідомляє 24 Канал. А також за український національний гімн, який лунав у Тбілісі.

Варто прочитати Польща готова: Дуда назвав умову передачі Україні МіГ-29

Президент розповів про нараду з військовими

Зеленський 8 березня провів нараду з військовими, розвідкою.

Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави,

– заявив глава держави.

Він подякував кожному українському воїну, який бореться за Україну та своїх побратимів, всім, хто захищає позиції, відбиває штурми, допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій.

"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – зауважив президент.

За його словами, мовиться про допомогу від усіх, хто:

забезпечує логістику для фронту й для бійців,

волонтерить для українських героїчних бойових бригад та інших підрозділів сил оборони,

працює й сплачує податки, щоб Україна могла вистояти.

"Кожен день на всіх рівнях в Україні має бути корисним для нашої оборони. Готуємо й нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства", – зазначив Зеленський.

Він додав, що невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і вже є відповідні проєкти санкційних рішень. Адже внутрішня безпека України – теж перший пріоритет.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Цікаво Російський "Сонцепьок" знищили прямо під час залпу: відео бездоганної роботи захисників

Зеленський зустрівся з Гутеррешем

Сьогодні в Києві з візитом був генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За словами Зеленського, це були важливі перемовини. Ключовими темами були:

питання захисту України та усього міжнародного порядку,

питання миру – для України та світу,

засудження для агресора.

Ми обговорили з паном Гутеррешем ситуацію із нашими людьми, яких утримують у російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі й діти. Маємо повернути всіх,

– зауважив глава держави.

Також вони обговорили:

ситуацію на українських атомних об'єктах, відповідні загрози, створені Росією,

продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності.

"Це в інтересах нашої держави та усіх сумлінних держав світу, щоб продовольчий експорт з України зберігався. І, звичайно, я представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, Статуту ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру – усіх її пунктів", – заявив президент.

Актуально Україна уважно стежить за подіями в Тбілісі, – у МЗС прокоментували протести в Грузії

Глава держави подякував грузинам

Зеленський подякував усім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори, а також за національний гімн України, який лунав у Тбілісі. Адже це повага до нашої держави. Президент також висловив свою повагу до Грузії.

"Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху. Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде", – наголосив президент.

За його словами, на це заслуговують усі вільні народи Європи.

"Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто б'ється за побратимів! Слава Україні!" – підсумував глава держави.