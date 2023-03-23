Жахливий обстріл Берислива, представництво МКС в Україні: головне зі звернення Зеленського

Володимир Зеленський увечері 23 березня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що його день був присвячений насамперед Херсонській області.

Український лідер розповів, що повернувся з Херсонської області. Там Зеленський обговорив безпекову ситуацію. Зокрема, відповіді України на ворожі обстріли Херсонщини та контрбатарейну боротьбу, інформує 24 Канал.

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Президент повідомив, що 23 березня російські окупанти знову вдарили по області. Постраждав Берислав. Загарбники вдарили по місцевій адміністрації, по будинках, по історичному музею.

Зеленський додав, що Росія – абсолютно позбавлена розуму держава, держава-терорист. Україна її знешкодить.

Президент розповів, що у Херсоні провів нараду з усіма, хто відповідає за область. Зокрема, за її оборону та соціальну ситуацію.

Російські окупанти на вільній Херсонщині майже повністю зруйнували понад 50 сіл. У деяких селах розбиті понад 90% будівель. Водночас навіть у такі села місцеві жителі повертаються. Життя перемагає.

Зеленський зауважив, що був у селі Посад-Покровському. До вторгнення російських загарбників воно було одним з найбільших. Україна зробить усе, щоб село знову стало одним з найбільших.

Зеленський наголосив, що вдячний усім, хто допомагає повертати нормальне життя на звільнені від російського зла території.

Президент про допомогу партнерів

Зеленський подякував Фінляндії, яка 23 березня оголосила про новий пакет безпекової допомоги для України. Зокрема, мовиться про машини для розмінування.

Президент розповів, що у потягу "Укрзалізниці" онлайн взяв участь у засіданні Європейської ради. Зеленський наголосив, що був дуже конкретним у цьому зверненні. Зокрема, відзначив сильні кроки партнерів, а також – відзначив речі, які поки що, на жаль, не дають Україні змоги прискорити звільнення територій.

Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам – далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти Росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами ЄС,

– наголосив Зеленський.

Також український лідер привітав підписання угоди про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду.