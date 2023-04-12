Відбудова України та прозорість використання допомоги Заходу: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують стримувати навалу російських окупантів. Увечері 12 квітня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави наголосив, що жодної руїни в Україні – не буде. Це наша мета, і це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста, повідомляє 24 Канал.

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Усі конфісковані активи мають піти на компенсацію збитків

Зеленський розповів, що перед записом звернення він взяв участь у зустрічі спеціального формату підтримки України – фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні й об'єднує міністрів фінансів міцних демократій – партнерів України, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій:

МВФ,

Світового банку,

Європейського банку реконструкції та розвитку.

Тема – передусім відновлення. Відновлення нашої країни після бойових дій. Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність,

– зауважив український лідер.

Він закликав учасників заходу бути дієвішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя.

"Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста. Тим паче, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом", – наголосив глава держави.

За його словами, усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання.

"Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують", – вважає Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США

Президент розповів, що в Києві сьогодні також відбулася його зустріч з двопартійною делегацією Сенату США.

Поінформував про те, що відбувається зараз на полі бою, і про наші можливості. Як і завжди, ми продемонстрували, що наші відносини з Америкою в постачанні зброї, у фінансовій підтримці є повністю чистими, повністю прозорими,

– підкреслив глава держави.

За його словами, щодо кожного цента й кожної одиниці зброї партнери мають повне бачення. Це важливо, щоб жодні штучні маніпуляції не псували довіри.

"Звичайно, мені було приємно почути від наших гостей зі Сполучених Штатів цілком позитивні слова про Україну й те, чого нам вдається досягати разом у захисті від терору", – зауважив Зеленський.

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Президент привітав поліцейських та рятувальників

Зеленський розповів, що дуже емоційно й почесно для нього було сьогодні привітати молодих офіцерів поліції та рятувальників ДСНС із завершенням навчання. Понад 3 тисячі молодих людей – професійних і патріотичних – приєднуються зараз до тих, хто вже захищає безпеку й нормальність життя.

Вони працюватимуть зокрема й у тих регіонах, де найбільш небезпечно. За розподілом служитимуть у прифронтових областях, у прикордонні – на Харківщині, Сумщині. Є й ті, хто воюватиме в наших нових штурмових бригадах. Я дякую всім, хто обрав саме зараз і саме цей шлях безпосередньої допомоги людям,

– зазначив президент.

Він додав, що без сумлінної роботи ДСНС і поліції просто не уявити нормального життя, не врятувати багатьох людей.

"Це, власне, те, що становить сутність їхньої роботи – безпосередня допомога людям. Я вірю, що сьогоднішні випускники навчальних закладів системи МВС виправдають людські надії", – наголосив український лідер.

Він також особливо відзначив таких українських захисників:

Рятувальників, зокрема з Нікополя – працівників ДСНС – майора Артема Шульдякова, лейтенанта Федора Заякіна, старшого сержанта Василя Музиченка, молодшого сержанта Віталія Булкіна, які рятували українців після російських ракетних ударів.

Поліцейські екіпажі – "Білих янголів", які рятують людей на Донеччині, здійснюють евакуацію, доправляють гуманітарну допомогу, реанімують поранених. Зокрема, мовиться про поліцейського Геннадія Юдіна з Авдіївки за порятунок дітей та парамедика Василя Піпу, одного з "Білих янголів" на Мар’їнському напрямку фронту.

"Вони врятували вже сотні наших людей, зокрема й важкопоранених. Дякую також сьогодні особливо вибухотехніку Національної поліції Володимиру Перепелиці, який працює для розмінування на Херсонщині, працює дуже ефективно. Дякую!" – заявив президент.

Окрім цього, він зазначив, що сьогодні в Україні традиційно відзначають День працівників ракетно-космічної галузі – тієї галузі, яка завжди робила славу нашій державі.

"І я впевнений, що робитиме! Дякую всім, хто зберіг цей наш потенціал. Наш теперішній рівень інтеграції в міжнародні відносини, наш рівень сили – і держави, і суспільства, – на який Україна заслуговує, рівень наших людей – усе це дасть Україні змогу брати участь в освоєнні космічного простору нарівні з передовими державами, а нашому бізнесу – нарівні з передовими компаніями", – додав глава держави.

Проте, за його словами, спершу необхідно перемогти.

"Зокрема, завдяки й українським ракетам. Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному й кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.