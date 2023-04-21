Засідання Ставки та виробництво зброї: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 21 квітня традиційно звернувся до українців. Президент розповів, що провів засідання Ставки.

Зеленський наголосив, що 21 квітня відбулося чергове засідання Ставки. Зокрема, доповідали генерали Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Кирило Буданов, представники уряду, інформує 24 Канал.

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Український лідер додав, що постійно аналізують перебіг бойових дій, а також – найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки. Зеленський наголосив, що передова – пріоритет номер один.

Звернення Зеленського 21 квітня: дивіться відео

Зеленський наголосив, що наразі Україна готує нові бригади та підрозділи. Вони ще проявлять себе на фронті.

Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що наразі, як і минулого року, необхідно зберігати єдність, мобілізованість та повну концентрацію на обороні.

Зеленський про виробничий потенціал України

"Хочу сьогодні окремо подякувати кожному й кожній, хто на державних оборонних підприємствах та в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони, усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування", – наголосив український лідер.

Зеленський додав: він дякує за те, що попри все Україна нарощує свій оборонний виробничий потенціал.

Окрім того, український лідер розповів про розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Вона відвідала Київ. Зеленський наголосив, що ключове:

реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною;

залученість банку до відновлення та розвитку України.

Зеленський зауважив, що кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проєкт – це теж захист.

Також Зеленський подякував воїнам.

"Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Дякую, хлопці! Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці! 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучність", – наголосив український лідер.

Він зауважив, що вдячний всім, хто зараз на позиціях, в окопах, на бойових завданнях, на бойовому чергуванні, хто допомагає фронту.