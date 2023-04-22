Потужні санкції та ключові рішення: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 22 квітня традиційно звернувся до українців. Президент наголосив, що упродовж дня набули чинності три нових санкційних рішення.

Зеленський заявив, що упродовж дня набули чинності 3 важливих санкційних рішення. Вони стосуються тих, хто вкладається в агресію Росії та підтримує країну-терористку.

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Український лідер наголосив, що насамперед мовиться про черговий пакет санкцій проти російського ВПК. Мовиться про підприємства, які забезпечують армію країни-терористки. Зеленський наголосив, що до санкційного списку потрапили 322 компанії. Зокрема, виробники зброї.

Інші два санкційні списки – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та залучені до знищення свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що санкційні пакети детально опрацьовують. Зокрема, мовиться про синхронізацію з партнерами. Зеленський додав, що це пріоритетним завданням для швидкої перемоги є прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції.

Зеленський наголосив: важливо, що вже почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Президент зауважив, що ця галузь не тільки генерує гроші для бюджету країни-терористки та допомагає ставити інші держави в залежність.

Український лідер зауважив, що будь-яка енергетика, зокрема, атомна для Кремля – це зброя. Зеленський наголосив: це наразі відбувається на Запорізькій атомній станції. Її Росія використовує саме як зброю для шантажу світу катастрофою.

"І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста", – додав Зеленський.