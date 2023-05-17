Рада Європи підтримала українську формулу миру, а Естонія – вступ в НАТО: звернення Зеленського

Сили оборони продовжують боронити Україну від окупантів. Ввечері 17 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави заявив, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та ще більше сили для наших воїнів, повідомляє 24 Канал.

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Російський удар вбив дитину

Президент розповів, що сьогодні російський обстріл Херсонщини забрав життя ще однієї дитини – хлопчика, якого звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися 6 років.

Мої співчуття рідним і близьким! Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину,

– зазначив Зеленський.

За його словами, чергові обстріли Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей знову й знову доводять, що потрібно ще більше:

консолідації світу для тиску на Росію;

сили для українських воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів;

підтримки для українців, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Олена Зеленська відвідала Корею

Сьогодні президент провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення української оборони та наших міжнародних позицій. Також доволі успішно відбувся візит української делегації в Республіку Корея.

Урядовці, перша леді України. Були зустрічі, переговори різного рівня, звернення Олени до народу Кореї й усіх народів регіону на вагомому форумі "Азійське лідерство". Я дякую пану Президенту Республіки Корея за чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру,

– зауважив український лідер.

Він додав, що є й важливе рішення Ради Європи – у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксували підтримку української формули миру.

"І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі – учасниці Ради Європи", – заявив глава держави.

За його словами, на основі саме такої консолідації й надалі обмежуватимуть можливості держави-терориста продовжувати її агресію й збільшуватимуть можливості України повертати справедливість, звільняти свою землю та рятувати людей.

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У Франції та Естонії ухвалили важливі рішення

Зеленський окремо подякував парламентарям двох європейських країн за їхні рішення, зокрема:

Сенат Франції сьогодні проголосував за визнання Голодомору 32 – 33-го років геноцидом українського народу. Президент зазначив, що він вдячний кожному й кожній, хто підтримав це рішення, адже зміцнювати історичну правду – це місія сильних.

Парламент Естонії, своєю чергою, ухвалив заяву на підтримку прагнення України стати повноправним членом НАТО й закликав Альянс підтримати це рішення. Глава держави подякував усьому естонському народу та політичному класу Естонії за таку чітку підтримку спільної євроатлантичної безпеки.

"Дякую всім, хто допомагає нам захищати наших людей, нашу Україну й життя загалом!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових завданнях і на бойових постах! Слава кожному й кожній, хто зараз в епіцентрі бойових дій на сході нашої країни та надзусиллями не дає ворогу наступати. Я дякую вам, воїни! Слава Україні!" – підсумував український лідер.