Зброя, ППО, винищувачі: у зверненні Зеленський розповів про важливі зустрічі перед самітом G7
20 травня 2023, 18:07Читать новость на русском
Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки російських окупантів. Ввечері 20 травня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.
Глава держави зазначив, що сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки", повідомляє 24 Канал.
Цікаво Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом у Японії
Дивіться звернення Володимира Зеленського