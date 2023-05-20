Зброя, ППО, винищувачі: у зверненні Зеленський розповів про важливі зустрічі перед самітом G7

20 травня 2023, 18:07
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Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки російських окупантів. Ввечері 20 травня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні – перший день зустрічей та перемовин у Японії напередодні саміту "Сімки", повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцом у Японії

 

Дивіться звернення Володимира Зеленського

 

 

Автор: Ольга Котів