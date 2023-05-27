Глобальний тиск отримають всі, – у зверненні Зеленський анонсував нові масштабні санкції

Українські захисники продовжують героїчно боронити державу від російських окупантів. Ввечері 27 травня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зазначив, що сьогодні ще один санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор, повідомляє 24 Канал.

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Проти низки поплічників путінської агресії запровадили санкції

Президент зазначив, що загалом санкції запровадили проти 220 компаній і 51 фізичної особи.

Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі,

– зауважив Зеленський.

За його словами, Україна крок за кроком збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано.

"Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу. Коли Росія починала цю агресію, там дивилися на світ як на себе в дзеркало. Там думали, що нібито всі у світі такі ж цинічні та нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя", – заявив український лідер.

Він додав, що кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє.

"Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський подякував партнерам

За підсумками тижня президент подякував:

Японії за новий санкційний пакет проти Росії та нову безпекову допомогу, адже це те, що реально рятує життя,

Фінляндії за новий оборонний пакет для України,

Німеччині за передачу нашій державі чергової партії різних оборонних засобів, які посилять захист України від російського терору, зокрема й захист неба,

Канаді за готовність зміцнювати своє лідерство в підтримці України,

Ісландії за допомогу захисту й людям України.

"Наступний тиждень теж зробимо сильним із погляду нашої співпраці з партнерами. Жодного тижня не втрачаємо", – наголосив український лідер.

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Президент відзначив військових

Глава держави, як завжди, подякував українським воїнам, кожному й кожній, хто особливо відзначився на тижні:

На Бахмутському напрямку – 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді за активні дії, які є саме тим, що потрібно, а також славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" за стійкість і сміливість;

На Лиманському напрямку – 81-й окремій аеромобільній бригаді за результативність у знищенні ворога, ОСУВ "Таврія", 35-й і 36-й окремим бригадам морської піхоти, 55-й окремій артилерійській бригаді, 59-й окремій мотопіхотній бригаді й десантникам "Сімдесятдевʼятки".

"Я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні! Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.