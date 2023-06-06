Створена Росією катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить українців: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують мужньо відбивати атаки ворога. Ввечері 6 червня президент Володимир Зеленський записав своє звернення до українців.

Глава держави наголосив, що лише звільнення українських земель гарантуватиме, що Росія більше не зробить такого теракту, як сьогодні на Каховській ГЕС, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Підрив Каховської ГЕС: Україна збирається подати позов проти Росії до Гааги

Росія заплатить за свої злочини

Зеленський розповів, що цей день почався з термінового засідання РНБО та продовжився засіданням Ставки.

Чекаємо засідання Ради Безпеки ООН. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю,

– наголосив президент.

За його словами, кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі.

"Перше: я вдячний усім нашим рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, кожному нашому регіону, які допомагають зараз людям із наших південних районів, затоплених унаслідок російського теракту. Друге: влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища", – підкреслив український лідер.

Мовиться про Кривий Ріг і всю Дніпропетровщину, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя. Глава держави додав, що хоч би як було важко, потрібно допомогти людям.

"Третє: я вдячний усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз – дбати одне про одного й по максимуму допомагати. Четверте: увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження", – заявив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Хотіли зупинити процес деокупації, – Міноборони про підрив Каховської ГЕС і його наслідки

Україна звернулася до МКС

Президент заявив, що заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор.

І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби,

– повідомив Зеленський.

Також він сьогодні говорив з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, зокрема про:

те, що сталося із Каховським водосховищем,

загальну ситуацію із Запорізькою атомною станцією.

"Закликав директора МАГАТЕ прямо й недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовилися про його візит в Україну", – зазначив український лідер.

За його словами, лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде. Росія використовує все що завгодно для терору, будь-які обʼєкти, тому вона повинна програти.

Варто прочитати Це про надію, – Зеленський прокоментував затримання глави Верховного Суду Князєва

Україна поверне все своє

Зеленський зазначив, що про кілька речей він хоче сказати окремо. Мовиться про українські Південь та Крим.

Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму,

– наголосив президент.

За його словами, той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що окупанти вже усвідомили, що і з півострова їм доведеться втекти.

"Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне. Слава всім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави й нашого народу", – зауважив український лідер.

Він окремо, як і вчора, відзначив українських героїв на Бахмутському напрямку.

"Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед! Слава Україні!" – підсумував глава держави.