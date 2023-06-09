Посилення ППО і рішення Нідерландів щодо "скіфського золота": нове звернення Зеленського

Триває 471 доба спротиву українців російським окупантам. Ввечері 9 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Основну увагу приділили ситуації на передовій, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів важливі переговори

Зеленський розповів, що під час Ставки свої доповіді зачитали командувачі оперативних напрямків, Головком, представники ГУР, Міністерства оборони, Мінстратегпрому, МВС.

Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні й де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО,

– зауважив президент.

Також він говорив сьогодні з прем'єр-міністрами Японії та Нідерландів.

"Поінформував про нашу рятувальну операцію в південних районах, про наші нагальні потреби. Готовність допомагати Україні є, і я вдячний за це партнерам. Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки", – зазначив український лідер.

Він додав, що під час перемовин:

з прем'єр-міністром Японії обговорили підготовку Глобального саміту миру та конференцію в Японії щодо відбудови й трансформації України після бойових дій;

з прем'єр-міністром Нідерландів говорили про подальшу оборонну співпрацю, скоординували позиції перед черговим "Рамштайном".

"Рухаємося крок за кроком у посиленні нашого повітряного щита. Обговорили коаліцію "Патріотів", тренування наших пілотів. Є сьогодні дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції "скіфського золота". Української колекції", – заявив глава держави.

За його словами, ця колекція зберігалась у Криму, але її поки що не можна повернути на півострів з очевидної причини – її не можна віддавати окупанту, грабіжнику.

"Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор. Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості", – підкреслив Зеленський.

Він подякував за це всім, хто боровся за таке рішення, зокрема команді міністерства юстиції, що працювала заради цього результату.

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС є багато проблем

Президент розповів, що сьогодні є й новий пакет оборонної підтримки від Сполучених Штатів на понад 2 мільярди доларів.

Ракети для "Патріотів" та інших систем ППО, посилення нашого захисту на землі, посилення міцності всіх наших воїнів. Дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям Конгресу й усім американцям, які хочуть перемоги свободи так само, як і українці,

– заявив Зеленський.

Він додав, що, звичайно, протягом дня отримував доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища – фактично його залишків.

"Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їх подоланням на всіх можливих рівнях. І головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити. Дбати одне про одного, працювати в єдності, захищати людей і життя. Це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на сто відсотків ці наші принципи", – зауважив український лідер.

Глава держави впевнений, що хоч би як було складно, Україна здолає наслідки й цієї катастрофи, і всього російського зла. Він подякував:

всім у світі, хто вже допомагає і хто запитує в України, як допомогти,

всім, хто вже бере участь у рятувальній операції, хто так, як може, допомагає людям, тваринам, всьому живому,

всім, хто спонукає міжнародні організації, іноземних лідерів, інші держави бачити, що відбулося, і називати речі своїми іменами.

За його словами, російські терористи повинні відповідати за все, що вони накоїли.

" І окремо – для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях. Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке справді є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні. Кожен і кожна, хто б'ється зараз, – це Україна, яка б'ється. Дякую вам за це! Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави! Слава Україні!" – підсумував президент.