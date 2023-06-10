На деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду: нове звернення Зеленського

Сили оборони продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів. Ввечері 10 червня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців.

Глава держави розповів, що станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуювали вже понад 3 тисячі людей. Проте, знов-таки, це лише вільна територія, підконтрольна Україні, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів перемовини з прем'єр-міністром Канади

Зеленський розповів, що сьогодні провів перемовини з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, який приїхав до Києва. Зокрема, говорили про зброю та снаряди.

Є оборонний пакет, зокрема важливий 155 калібр. Коаліція сучасних винищувачів і тренування наших пілотів – є очевидний прогрес. Рух в НАТО – щодо цього теж є результат. Я вдячний і особисто пану прем'єр-міністру, і всім канадцям за незмінну та однозначну підтримку нашої свободи,

– заявив президент.

Також під час перемовин детально обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

"Канада серед тих, хто може допомогти нам відновитися після цієї катастрофи. Розуміємо один одного у кроках, які потрібні. І потрібно дуже оперативно. Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям", – зауважив український лідер.

За його словами, Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги.

"Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати. Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Евакуювали вже 3 тисячі людей

Зеленський заявив, що зараз, на жаль, на деяких рівнях у світі є просто ганебна байдужість до екоциду й людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховській ГЕС. Терористи просто підживлюються слабкістю світу, а його байдужість їх заохочує, адже:

міжнародні організації, що повинні захищати життя в глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію,

деякі світові суб'єкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни.

І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо й спонукаємо, щоб усе ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти. Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад 3 тисячі людей. Але знов-таки – це лише вільна територія, підконтрольна нам,

– повідомив український лідер.

Він додав, що на окупованій території лише на деяких ділянках вдається допомогти людям – російські терористи роблять усе, щоб жертв катастрофи було якнайбільше.

"Російські обстріли тривають – навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах – не заради пропаганди, а заради людей – Росія не надає… За все це повинна бути окрема справедлива й жорстка відповідальність російської держави та російського керівництва", – наголосив глава держави.

За його словами, міжнародні організації повинні працювати там, де українці ще не деокупували свої території.

"Кожне життя важливе – уся Херсонщина, увесь південь. Кожне місто й село. Ми будемо робити все можливе й неможливе, щоб допомога прийшла всім нашим людям", – підкреслив президент.

Він подякував:

кожному українському рятувальнику, військовим, поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині,

усім волонтерам – кожному й кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи й людей, і тварин, і життя загалом,

журналістам, які поширюють правду й розповідають світу історії людей, що постраждали,

всім, хто допомагає людям після ударів російських ракет та іранських "Шахедів".

"Одеса… Мої співчуття рідним тих, чиї життя були забрані минулої ночі російським терором… Понад 20 поранених. Усім надається допомога", – зазначив Зеленський.

Також, як і щодня, він подякував українським воїнам – кожному й кожній, хто:

на передовій, на позиціях, на бойових постах і на бойових завданнях,

знищує ворога на землі й захищає небо України.

"Дякую всім, хто тримає позиції та хто просувається вперед. "Хортиця", "Таврія" – дякую кожному нашому герою! Максимум зусиль, щоб швидше повернути мир усій нашій державі, кожному місту, кожному селу, кожному куточку України. Слава Україні!" – підсумував глава держави.