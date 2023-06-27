По всіх напрямках у ЗСУ було просування вперед, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський у ніч на 27 червня звернувся до українців. Президент схарактеризував минулий день словом "фронт". Український лідер відвідав передові позиції ЗСУ на різних напрямках.

Зеленський розповів, що упродовж дня побував на передових позиціях ЗСУ у Донецькій та Запорізькій областях, інформує 24 Канал. Президент подякував воїнам. Зокрема, за слова підтримки, дуже теплі обійми, а також – шеврони. Президент пообіцяв розповісти історію кожного з них.

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Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Побажав хлопцям побільше таких днів,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що відвідав підрозділ "Хортиця". Його герої відзначилися у боях за Бахмут. Також Зеленський наголосив, що відвідав морпіхів – дуже потужних та дуже акуратних.

"Потім – "Таврія", Південь, фронт. Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку", – наголосив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Кому Зеленський вручив золоті зірки Героя України

Президент розповів, що вручив дві золоті зірки Героя України:

капітану Олегу Оливі – командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ;

майору Сергію Дудіну – заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади.

Зеленський наголосив, що вони – справді величні люди.

Президент провів нараду з генералами

Президент також розповів, що провів нараду з генералами.

"Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обов'язково", – мовиться у повідомленні.

Також Зеленський розповів про переговори з партнерами. Зокрема, з Джо Байденом – президентом США. Пріоритетною темою було постачання зброї.