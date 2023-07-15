Повне звільнення України поверне силу міжнародному порядку: нове звернення Зеленського

Українські оборонці продовжують вибивати російських окупантів з нашої землі. Ввечері 15 липня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів про переговори, які відбулися в липні, повідомляє 24 Канал. Міжнародна робота не спиняється.

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Швидкість завершення війни залежить від підтримки України

Зеленський розповів, що сьогодні з візитом в Україні – президент і перша леді Кореї.

Дуже важливий візит, дуже важливий напрямок нашої міжнародної роботи. І це перший візит Президента Республіки Корея в Україну за весь час відносин між нашими державами. Зараз, коли від глобальної підтримки України безпосередньо залежить швидкість завершення війни, ми робимо все можливе, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною,

– заявив український лідер.

Він додав, що вже за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами:

Сполучених Штатів,

Великої Британії,

Франції,

Німеччини,

Нідерландів,

Туреччини,

Чехії,

Польщі,

Словаччини,

Болгарії,

Литви,

Швеції,

Португалії,

Іспанії,

Канади,

Австралії,

Нової Зеландії,

Південно-Африканської Республіки,

Гвінеї-Бісау.

Також були переговори, зустрічі та заходи, на яких були присутні:

генсек НАТО Столтенберг,

президент Європейської ради Мішель,

президентка Єврокомісії фон дер Ляєн,

Вселенський патріарх Варфоломій.

"Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими й найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній. Сьогодні – дуже змістовно – пан Президент Республіки Корея", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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