Терористичний обстріл Покровська та повернення бійців додому: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують захищати державу від російських окупантів. Пізно ввечері 7 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави зауважив, що сьогодні є важливий результат у команди, яка займається обмінами. Ще 22 захисники повернулися в Україну, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти атакували Покровськ

Зеленський розповів, що наразі в Покровську триває рятувальна операція на місці чергового ворожого обстрілу.

Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким,

– зазначив український лідер.

За його словами, від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС – полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Вічна пам'ять… І хочу окремо відзначити сьогодні рятувальників. Наших працівників ДСНС. Тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується", – зауважив президент.

Він відзначив:

працівників ДСНС Херсонської області: сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко;

працівників ДСНС Харківщини: майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков;

працівників ДСНС Дніпропетровщини: сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко.

"Усі неодноразово брали участь – безпосередню участь – у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України!" – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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22 захисники повернулися в Україну

Президент розповів, що сьогодні є важливий результат в української команди, яка займається обмінами.

Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що Україна пам'ятає про всіх та шукає кожного, хто перебуває в переліку безвісти зниклих.

"На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд", – зазначив український лідер.

За його словами, кожен, хто бере окупантів у полон на фронті та хто активний на передовій, пришвидшує свободу для українців. І важливо про це пам'ятати.

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Глава держави відзначив військових

Цей день Зеленський почав із селекторної наради.

Передусім військові. Доповідь щодо ситуації на фронті – наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав Головком. Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів і техніки, щодо нашого виробництва зброї. Міністерство оборони, Мінстратегпром,

– повідомив президент.

За його словами, обсяги постійно нарощують – і в постачанні, і у виробництві.

"Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом!" – підкреслив український лідер.

Він також відзначив військових, які воюють на Бахмутському напрямку:

3-тя і 5-та окремі штурмові бригади,

штурмова бригада Національної поліції "Лють",

92-га окрема механізована бригада.

"Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни!" – наголосив глава держави.

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Перемога України прибере російську окупацію

Зеленський зауважив, що 7 серпня щороку світ згадує агресію Росії проти Грузії.

Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше,

– заявив президент.

За його словами, вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор.

"Точно повинна зрозуміти це зараз. Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію", – зазначив український лідер.

Він додав, що українці солідарні з народом Грузії, і подякував усім грузинам, які разом із нами захищають свободу.

"А особливо тим, хто б'ється у складі сил оборони та безпеки України! Свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе! Слава Україні!" – підсумував глава держави.