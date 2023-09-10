Є просування на Таврійському та Бахмутському напрямках, – Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують захищати нашу державу від навали російських загарбників. Ввечері 10 вересня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Для удару вони використали ПТРК, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський розповів, що за минулі 7 днів є просування вперед.

На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції. Дякую всім воїнам, які це забезпечують!

– наголосив український лідер.

Він додав, що кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною.

"Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам'ятати", – підкреслив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Зеленський подякував українцям

Президент зазначив, що хоче подякувати всім людям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей. Зокрема, мовиться про Суми, Дніпропетровську область, Донеччину, міста Одеської області.

Він подякував тим, хто долав наслідки обстрілу в Костянтинівці Донецької області:

парамедику Руслану Губанову – лейтенанту поліції, який після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби він врятував уже 82 людини,

лейтенанту поліції Олегу Сізову, який теж працює парамедиком. Він врятував 153 людини,

капітану поліції Олені Василенко, яка виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл артилерії, була поранена, повернулася на службу,

українським рятувальникам, які першими прибули на місце після удару росіян по Костянтинівці, по ринку: пожежнику-рятувальнику Роману Дичку, головному майстер-сержанту Денису Суханову, капітану служби цивільного захисту Сергію Чікіну.

Також український лідер особливо відзначив тих, хто долав наслідки жорстокого обстрілу Кривого Рогу, внаслідок якого одна людина загинула, а 60 – зазнали поранень:

Вадима Кучкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова – працівників ДСНС, які врятували з-під завалів трьох людей,

поліцейських Богдана Коваленка та Валерія Великого, які одними з перших прибули на місце удару й почали діставати людей з-під завалів.

Зеленський подякував і рятівникам у Сумах:

старшому лейтенанту поліції Ярославу Куцю, який прибув на місце російського обстрілу та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками,

працівникам ДСНС Сумської області: сержантам служби цивільного захисту Павлу Жуку та Ігорю Токаренку, полковнику служби цивільного захисту Сергію Галату.

Одеська область, місто Кілія. Андрій Носов, Андрій Мосієнко, Андрій Василенко – наші пожежники. Дякую, хлопці! Місто Рені. Відзначу поліцейського, майора Дениса Бандаренка. Після російської атаки "шахедами" він урятував чотирьох людей, надав їм медичну допомогу й доправив у лікарню. Я дякую тобі, Денисе!

– наголосив глава держави.

Окрім цього, він подякував кожному українському лікарю, кожній медичній сестричці, кожному медбрату й усім українським бойовим медикам, які рятують життя наших людей, повертають українцям сили, адже це справді велика робота.

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Росіяни атакували волонтерів у Часовому Яру

Президент зазначив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів – пряме влучання з ПТРК.

Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним. Ще двоє волонтерів доставлені в лікарні Дніпра – це громадянин Німеччини Мавік Рубен та громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло.

"Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов'язково ми переможемо! Слава Україні!" – підсумував глава держави.