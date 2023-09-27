Ворожі обстріли Херсона з особливою жорстокістю та посилення України: нове звернення Зеленського

Українські захисники продовжують героїчно відбивати ворожу навалу. Пізно ввечері 27 вересня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів, що провів сьогодні кілька підготовчих нарад, повідомляє 24 Канал. За його словами, цей день був довгим та насиченим.

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Росія обстрілює Херсон з особливою жорстокістю

Президент розповів, що провів ранковий селектор – доповіді військових, СБУ, МВС. Зокрема, щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків.

Окрема увага – Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Берислав, села Херсонської області. Артилерія, керовані авіабомби. По будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких!

– заявив глава держави.

Він подякував кожному й кожній, хто працює і на Херсонщині, і в усіх інших регіонах, які зазнають подібних ударів, – Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, північних областях.

"Надзвичайно важливо, щоб попри все були й рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятуються, терор не переможе. Я дякую всім лікарям і працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі й кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов!" – наголосив український лідер.

Від додав, що є окреме доручення військовим. Також будуть окремі доручення й усім, хто займається міжнародним напрямом – нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати й російські ракети, і "Шахеди" та інші ударні дрони, і російську авіацію.

"І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Марк Стронг став амбасадором United24

Зеленський прийняв сьогодні вірчі грамоти від послів – 7 послів, які починають працювати в Україні від:

Великої Британії,

Франції,

Естонії,

Канади,

Угорщини,

Словенії,

Європейського Союзу.

Поспілкувався з усіма. Вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною, і впевнений: саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни. Наблизити нашу спільну перемогу,

– зазначив президент.

Він розповів і про нового амбасадора фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг.

"Ми говорили сьогодні, і я подякував за рішення Марка працювати за напрямом "Освіта і наука". Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови", – зауважив український лідер.

Він додав, що завдяки United24 уже зібрали понад 470 мільйонів доларів. Майже пів мільярда благодійних внесків із більш як 110 країн світу.

"Різні країни, різний рівень внесків. Це й люди допомагають – звичайні люди, і компанії. Я дякую всім!" – наголосив глава держави.

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Головна мета – перемога України

Також Зеленський провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці заплановані потужні заходи для посилення держави. Окрім цього, почалася робота над змістовним наповненням жовтня та листопада.

Україна буде сильнішою. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Хоч би що відбувалося у світі, хоч би якими були зовнішні умови, ми з вами маємо пам'ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України,

– заявив президент.

Він додав, що сила для України не має альтернатив.

"І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцнішим, та всі, хто допомагає боротися з ворогом і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам! Слава нашому незламному народу! Слава Україні!" – підсумував глава держави.