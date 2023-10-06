Взимку терористи знову намагатимуться знищити енергосистему: звернення Зеленського

Героїчні українські захисники продовжують відбивати ворожу навалу. Ввечері 6 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. За його словами, воно було тривалим.

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Росіяни намагатимуться зруйнувати енергосистему

Президент розповів, що на засіданні Ставки розглядали кілька ключових питань.Перше – звичайно, фронт:

ситуація на основних напрямках,

доповіді командувачів,

забезпечення снарядами та ППО.

Друге питання Ставки прямо пов'язане з обороною та стійкістю нашої держави.

Енергетика. Підготовка до зими, захист об'єктів нашої генерації та забезпечення електрикою й теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило. Окупанти повторюють усі помилки та усе зло.

"І коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Але маємо це врахувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему", – наголосив український лідер.

За його словами, вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять.

"Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо", – підкреслив глава держави.

Сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист української енергетики й тактику проходження зими. Зокрема, доповідали:

глава уряду,

міністри,

керівники енергокомпаній,

представники сфери зв'язку,

голови обласних адміністрацій.

"Усе, що стосується фізичного захисту об'єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі й дати захист нашим людям – це дуже важливо. І, до речі, місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи. Наступного тижня зафіксуємо поточний стан підготовки до зими в регіонах", – підкреслив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Президент подякував партнерам

Зеленський зазначив, що Україна робить ще більше кроків на посилення ППО та співпрацю з партнерами заради стійкості української енергетики. Цей тиждень значно посилив нашу державу, зокрема:

Німеччина – з канцлером Олафом Шольцом опрацьовують передачу Україні ще однієї батареї Patriot. За словами президента, це буде суттєве посилення.

Італія – Зеленський обговорив з главою уряду Джорджею Мелоні наповнення нового безпекового пакета для України.

Іспанія – на перемовинах із Санчесом, прем'єр-міністром Іспанії, домовилися не тільки про додаткові системи ППО Hawk, а й про підтримку енергетичним обладнанням.

Британія – є дуже хороша домовленість із прем'єр-міністром Ріші Сунаком щодо безпеки в Чорному морі та в Одеському регіоні. Глава держави наголосив, що важливо, щоб ми не втрачали часу й не втрачали можливостей для експортної роботи. Україна має зберегти свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки та морський доступ до світового ринку.

Франція – президент Емануель Макрон робить для більшої безпеки України та всієї Європи саме те, про що український лідер з ним домовлявся. Є вагомі результати й нові можливості для наших воїнів, але про деталі повідомлять трошки пізніше.

Сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро, і цей пакет фокусується саме на підтримці нашої енергосистеми. Найближчим часом проговоримо з паном прем'єр-міністром Марком Рютте й наші подальші кроки. Дякую!

– наголосив Зеленський.

Також триває плідна співпраця з Європейським Союзом.

"Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили", – підкреслив президент.

За його словами, ЄС для України – це не лише економічна безпека й потужний внесок у розв'язання питання геополітичної стабільності, а ще й мотивація.

"Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей попри будь-який російський терор", – пояснив глава держави.

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Росіяни вбили 51 людину на Харківщині

Зеленський нагадав, що вчора стався жорстокий ворожий удар по селу в Куп'янському районі, який спричинив загибель 51 людини.

Доля ще трьох людей поки невідома. Цього ранку російський удар по Харкову, просто по місту, по звичайних будинках ракетою. Двоє загиблих, і вони з однієї родини. Хлопчик 10 років та його бабуся. Молодший брат хлопця – йому лише 11 місяців – та батьки – в лікарні. Мої співчуття всім, чиїх рідних і близьких убила Росія,

– заявив президент.

Він додав, що вчора й сьогодні лідери держав, багато міністрів закордонних справ висловили співчуття й засудили російський терор.

"Я вдячний кожному й кожній, хто не залишається байдужим. Тільки разом, у єдності можна долати терор. І ми це зробимо. Держави й лідери, народи. Дуже багато журналістів, громадських діячів і звичайних людей підтримали нас зараз і підтримують протягом усього часу цієї війни. Україна надзвичайно цінує кожен прояв підтримки, кожен прояв солідарності з нами", – наголосив український лідер.

За його словами, наша перемога над російським терором буде спільною перемогою всіх людей світу, які так само, як і українці, вважають, що зло й ненависть завжди повинні програвати.

"Завжди! Це має бути непорушним глобальним правилом. І обов'язково буде. Слава нашим воїнам! Слава всім, хто захищає людей і людяність! Слава Україні!" – підсумував глава держави.