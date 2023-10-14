ППО, артилерія та заморожені активи Росії: у зверненні Зеленський анонсував потужну допомогу

Сили оборони продовжують мужньо боронити державу від загарбників. Ввечері 14 жовтня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що завершується тиждень ППО та посилення для України, повідомляє 24 Канал. Перед зимою це ключовий пріоритет.

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Президент розповів про допомогу Заходу

Зеленський зауважив, що зараз саме час подякувати партнерам за нові рішення про підтримку, зокрема:

Нідерландам – після перемовин з Марком Рютте в Одесі є рішення про додаткові ракети для "Петріотів", підтримка наземних операцій і морських експортних коридорів України. Також є оборонний пакет, про який оголосили на "Рамштайні".

Є пакети від Іспанії, Британії, Норвегії, Фінляндії, Німеччини.

Є спільний оборонний пакет Чехії та Данії.

Окрім додаткових ракет для ППО, будуть і нові пускові установки – працюємо над різними видами систем. Будуть запасні частини для систем, що вже Україна використовує. Звичайно, буде й артилерія – снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка,

– зауважив президент.

Він додав, що всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати.

"Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно", – наголосив український лідер.

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Бельгія приєдналася до коаліції F-16

Президент розповів, що перед засіданням "Рамштайну" в Брюсселі була хороша та потрібна зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном та новим очільником американських військових генералом Чарльзом Брауном.

Чітке підтвердження підтримки України, чітка готовність разом посилювати наші дії та продовжувати тиснути на окупанта і восени, і зимою. І, до речі, Сполучені Штати на "Рамштайні" оголосили про своє співголовування в коаліції F-16 разом із Нідерландами та Данією. Важливе рішення, дуже дякую!

– наголосив Зеленський.

Також відбулися відмінні переговори з урядом Бельгії.

"Ми вдячні за приєднання Бельгії до нашої коаліції F-16, за лідерство у використанні заморожених російських активів. Це справді потрібний крок – саме Бельгія стала першою країною, яка спрямує Україні кошти, що згенеровані російськими активами. Ми працюємо з іншими країнами ЄС, всього світу, щоб вони використовували кошти агресора саме так, як це буде справедливо, – на захист від агресії", – зауважив український лідер.

Він окремо відзначив конференцію в Хорватії, яка відбулася цього тижня та стосувалася гуманітарного розмінування. Адже майже третина української території перебуває під небезпекою через міни, снаряди, які не розірвались.

"Очевидно, що потрібна глобальна підтримка очищення нашої землі від російських мін. І зараз у Хорватії були учасники конференції й саме щодо цієї проблеми понад 40 країн та міжнародних організацій. Є нові рішення про підтримку в розмінуванні. Я дякую кожній країні, яка долучилась!" – підкреслив глава держави.

За його словами, у час, коли терор розповзається світом, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне.

"Звичайно, наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар'їнка, інші ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп'янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції, знищує російські війська", – зазначив Зеленський.

Він додав, що кожен день цих битв – це життя, які віддаються заради нашої держави.

"І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Це так важливо! Слава вам, воїни! Слава нашому народу! І дякую всім у світі, хто нам допомагає! Слава Україні!" – підсумував президент.