Значення ATACMS для перемоги й поїздка до деокупованих міст Київщини: нове звернення Зеленського

Сили оборони вже понад 600 днів стримують російську навалу. Ввечері 19 жовтня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення.

Глава держави розповів про перемовини з президентом США Джозефом Байденом, повідомляє 24 Канал. Також він говорив з генсеком ООН.

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Зеленський поговорив із Байденом

Глава держави розповів, що перед записом звернення він завершив розмову з президентом США Байденом.

Як завжди, змістовна розмова – союзницька. Сильний сигнал підтримки – стільки, скільки потрібно, щоб перемогти. Вдячний президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всьому американському народу за потужну допомогу й за лідерство – лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах,

– зауважив президент.

Він додав, що українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії.

"Єдність тут, у нашій країні. Єдність у країнах-партнерах, зокрема в Америці. Єдність світу. Ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи. Обговорили оборонну підтримку, серед іншого те, що "атакамси" можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта", – зазначив Зеленський.

За його словами, звичайно, говорили й про збереження допомоги Україні наступного року – про вагомий пакет підтримки для нашої держави.

"Америка буде підтримувати імплементацію Формули миру, і я поінформував Президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо Формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця", – запевнив український лідер.

Він запитав у Байдена про його візит у регіон Близького Сходу та погляд на подальший розвиток ситуації.

"Однаково сприймаємо той факт, що треба уникнути подальшої дестабілізації та розпалення війни ще й у цьому регіоні світу. Українці та американці – ми співчуваємо всім жертвам трагічних подій. Україна готова працювати разом і з Америкою, і з усіма партнерами заради того, щоб стабілізувати ситуацію та врятувати якомога більше життів", – наголосив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент провів перемовини з генсеком ООН

Зеленський розповів, що сьогодні ж він говорив із Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Зокрема, про:

те, як інституції ООН можуть допомогти нашій країні та людям упродовж зими;

продовольчу безпеку – про маршрути експорту продовольства з України в Чорному морі, про необхідність захисту для українських портів від російських терористичних ударів.

Запросив пана Генерального секретаря на продовольчий саміт – саміт нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України», який відбудеться в листопаді. Я відзначив і активну участь ООН у глобальних зусиллях щодо Формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч у форматі радників. Звичайно, ми обговорили й ситуацію в Ізраїлі, у Палестині, загалом на Близькому Сході,

– зауважив український лідер.

Він додав, що весь світ має бути консолідований, щоб у кожному регіоні світу – усюди на землі – панував мир.

"І хоч би що відбувалося, всі сторони повинні дбати про те, щоб звичайні цивільні люди отримували необхідну допомогу та могли врятуватися від бойових дій. Будь-які форми терору та розпалювання війни неприпустимі", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що почав цей день із робочої поїздки містами Київської області – тими містами й селами, які постраждали від російської окупації.

"Вдячний усім, хто працює над відновленням усього того, що було зруйноване окупантом. Україна не залишилася наодинці – нам допомагають і уряди різних країн, і благодійники. Звичайно, треба зробити дуже багато – дуже багато відбудувати, поновити, аби в Україні не залишилося жодної руїни", – заявив Зеленський.

За його словами, вся ця робота заснована на одному – на щирості сердець людей, які з нами, які так само цінують життя, і свободу, і сміливість, як ми в Україні.

"Я вірю, що саме таких людей у світі більшість. І треба й надалі робити все можливе й неможливе, щоб світова більшість була з Україною. Слава всім, хто б'ється й працює заради України, заради свободи! Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава Україні!" – підсумував президент.