Дуже вагомий крок Байдена, – Зеленський у зверненні зробив потужну заяву

Володимир Зеленський увечері 21 жовтня звернувся до українців. Український лідер заявив, що цього тижня є дуже вагомий крок від президента Джо Байдена.

Президент наголосив, що вже підготовлений новий пакет тривалої та надійної підтримки для України. Мовиться про оборонну та економічну.

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Я вдячний за цю ініціативу Президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи – усі вільні народи Європи – очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність,

– наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Президент за тиждень провів 9 міжнародних розмов

Український лідер розповів, що за тиждень провів 9 міжнародних розмов. Зокрема, сьогодні він розмовляв з президентом Ердоганом. Також Зеленський наголосив, що провів розмови з прем'єр-міністром Канади, з президентом Південної Африки, з прем'єр-міністром Норвегії, також з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом США, з канцлером Німеччини.

Український лідер наголосив: головним у всіх цих переговорах є захистити життя людей, а також не дати дестабілізації поширитися ще й на інші регіони світу. Зеленський подякував усім лідерам за підтримку.

Окрім того, вже наступного тижня відбудеться нова зустріч щодо Формули миру. Локація – Мальта. Перелік держав, які візьмуть участь, збільшується щодня. Також Україна готується до нового саміту Кримської платформи. Він відбудеться у Чехії.