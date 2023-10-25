Ворожий удар у напрямку АЕС та реакція Росії на нові можливості ЗСУ: звернення Зеленського

Сили оборони вже 609 днів стримують російську навалу. Ввечері 25 жовтня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави приїхав на Хмельниччину, повідомляє 24 Канал. Минулої ночі область атакували російські дрони.

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Окупанти хотіли атакувати АЕС

Зеленський розповів, що у місті Славута Хмельницької області триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі.

"Шахеди" були збиті, але багато пошкоджених будинків – вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС,

– зауважив президент.

Він додав, що станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців – травмовані. Усім надали необхідну допомогу.

"Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", – наголосив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Сили оборони вдарили по ворожих аеродромах

Завтра у графіку президента – участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться на рівні лідерів держав ЄС.

І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об'єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо,

– зазначив президент.

Також сьогодні був важливий селектор, у якому взяли участь військові, розвідка та урядовці.

"Серед того, що безперечно заслуговує на увагу, – це реакція окупанта на нові можливості наших воїнів. Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію далі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал", – вважає український лідер.

За його словами, спочатку тікає російський флот, а тепер тікає російська авіація.

"Звичка тікати – це те, що буде дуже в пригоді Росії. Бо доведеться звільнити всю нашу землю. Без винятків. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам ставати сильнішими й досягти більш далеких цілей. І дякую нашим воїнам за влучність. Провів нараду з нашими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня, наших із ними відносин", – зауважив глава держави.

Він додав, що продовжується підготовка зустрічі щодо Формули миру – триває робота на всіх дипломатичних рівнях.

"Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників. Дуже важливо, що у відповідних перемовинах ми бачимо незмінну увагу до України й до необхідності завершити цю війну – завершити справедливо й чесно. На різних континентах є така увага. І я вдячний усім країнам, які вже підтвердили участь і рівень свого представництва в зустрічі щодо Формули миру", – заявив президент.

Протягом усього дня він був на зв'язку з командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення українських оборонних і наступальних дій.

"Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги. Головне – щодня додавати сили Україні, нашій державі, нашим людям. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.