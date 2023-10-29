Оборонні пакети і не тільки: у зверненні Зеленський анонсував важливі кроки перед зимою

Сили оборони продовжують захищати нас від окупантів. Ввечері 29 жовтня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Зокрема, глава держави розповів про успіхи у просуванні української Формули миру, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про саміт щодо Формули миру

Президент зазначив, що є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті, зустрічі радників щодо Формули миру.

Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Щоб не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що також вже триває підготовка до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада.

"Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", – зазначив український лідер.

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Президент подякував рятувальникам та правоохоронцям

Зеленський зазначив, що важливо ніколи не забувати, як багато різних людей докладають своїх зусиль для:

захисту нашої держави й українців,

збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного й кожної з нас.

Тільки за цей день російські окупанти завдали жорстоких ударів по нашій Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькій області. Були також і ракети, дрони. Я дякую всім нашим воїнам ППО! Дякую кожному й кожній у силах безпеки й оборони України!

– заявив президент.

Він додав, що особливо хоче відзначити саме тих людей у різних регіонах України, які попри всі складнощі прибувають у будь-який час доби на місця обстрілів, ліквідовують наслідки ударів, розбирають завали, розміновують територію, гасять пожежі, рятують людей, фіксують докази російського терору.

"Це всі наші працівники ДСНС, всі наші лікарі, працівники екстреної допомоги, комунальники, наші волонтери, наші поліцейські, слідчі та криміналісти, прокурори, наші сапери, піротехніки. Всі, хто допомагає. Я дякую вам! Окремо я хочу подякувати всьому складу ДСНС України в Херсонській області, а особливо тим, хто працює в місті Берислав та в інших містах і селах, по яких постійно б'ють окупанти. Бомби, артилерія… Але наші люди там ніколи не залишаються без допомоги", – зауважив український лідер.

Зокрема, мовиться про:

Капітана Миколу Ільчишина, начальника караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України в Херсонській області;

Олександра Чайку, головного майстер-сержанта, командира відділення цієї 6-ї пожежно-рятувальної частини;

Євгенія Шатайлу, водія, сержанта служби цивільного захисту.

Дякую за вашу сміливість, за вашу відданість Україні! Запорізька область. ДСНС регіону – дякую всім вам, кожному й кожній, хто працює заради людей! Особливо відзначу сержанта Андрія Ніколаєнка, майстер-сержанта Олексія Свертнєва, майора Віталія Шеремета й підполковника Назара Кутового. Наші пожежники. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

– наголосив глава держави.

Також він згадав і про Хмельницьку область, по якій російські війська цілять ракетами й "Шахедами", відзначивши роботу 18-ї та 21-ї державних пожежно-рятувальних частин ДСНС України в Хмельницькій області, а особливо:

Сергія Лихолата, пожежника-рятувальника, сержанта,

Олега Михайлюка, майстер-сержанта, теж пожежника-рятувальника,

Віталій Захарчук, капітан, начальник караулу.

Сергія Бондарука, головного майстер-сержанта, командира відділення.

"Рятувальники, які працюють на Харківщині. Зокрема, 44-та та 54-та державні пожежно-рятувальні частини, чиї працівники серед перших прибули в село Гроза після жахливого удару російських окупантів 5 жовтня. Тоді під час рятувальної операції найбільше відзначились сержант Сергій Горбенко, майстер-сержанти Олексій Кузуб та Дмитро Лагутін, сержант Олександр Сінченко. Я дякую, хлопці, за вашу відданість справі!" – підкреслив Зеленський.

Він подякував всім людям, кожному й кожній, хто пам'ятає, що головне – це дбати про Україну, про українців, одне про одного.

"Знайти своє місце в народному опорі російській агресії. Битися заради України. Працювати заради України. Додавати щось своє до спільного результату українців. Слава всім, хто не осторонь! Це так важливо! Слава нашим воїнам! Слава Україні!" – підсумував президент.