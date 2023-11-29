День на Півдні та нарада з військовими про Лівобережжя: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 29 листопада традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Український лідер наголосив, що весь день провів у південних областях. Президент побував в Одесі, Миколаєві та Херсоні. Під час візиту Зеленського мовилося про безпеку та захист українців.

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Деталі про візит Зеленського на Південь

Зеленський розповів, що в Одесі під час наради з військовими обговорили такі теми: ППО для міста та області, захист українських чорноморських портів. Український лідер подякував усім, хто захищає регіон й працює, аби посилити його ППО.

Президент також зауважив, що провів детальну нараду з керівниками областей, які найбільше постраждали внаслідок негоди. Мовиться про Одещину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Черкащину, Полтавщину, Київщину. Зеленський заслухав доповіді про ситуацію там.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський подякував усім, хто працював, щоб відновити рух на дорогах та подачу електрики. Окрім того, український лідер доручив збільшити кількість ремонтних бригад, аби забезпечити людей електрикою. Якщо буде потреба, залучать сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів, де не було таких проблем із негодою.

Український лідер розповів, що відвідав в Одесі центр для переселенців. Зокрема, українців, яких евакуювали з Сектора Гази.

"Миколаїв. Зустріч із нашими данськими друзями, які працюють у місті над відновленням. Реально дієвий патронат, про який ми домовилися – Україна й Данія. Були й представники дипломатичного корпусу – тих країн, яких ми запросили приєднатися до програм відновлення, до програм патронату. Я дякую за таку увагу до України, за таку віру в Україну", – мовиться у повідомленні.

Також Зеленський розповів про свій візит до Херсона.

"Захист міста, захист області. Місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів. Відповідні плани, які ще будуть реалізовані. Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що необхідно. Погодили цілі. Чітко бачимо й пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання", – наголосив Зеленський.

Він подякував Одесі, Миколаєву та Херсону.

