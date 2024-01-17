Засідання Ставки та удар по Харківщині: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 17 січня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Український лідер розповів, що провів засідання Ставки. Обговорили ситуацію на фронті. Зеленський заслухав доповіді командувачів з різних напрямків. Темами ставки також були протидія диверсійним групам та укріплення кордону.

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Окрім того, відбулися стратегічні обговорення. Мовиться про дії України у 2024 році. Український лідер наголосив, що Україна потребує амбітної активної перспективи. Саме Україна, а не Росія, має мати ініціативу. Саме від дій української сторони має залежати завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу.

Також Зеленський провів підсумкову нараду після усіх своїх зустрічей та перемовин. Зокрема, Давоському форумі. Президент наголосив, що було багато хороших та корисних зустрічей.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський провів нараду з Умєровим

Також Зеленський розповів, що провів окрему нараду з Рустемом Умєровим. Президент наголосив, що для Україн готують більше сили.

Окрім того, Зеленський провів окрему нараду з правоохоронцями. Зокрема, на ній був присутній голова СБУ. Основні питання – протидії колаборантам та знищення логістики російських окупантів. Президент подякував СБУ за результат.

Український лідер про терористичний удар по Харківщині

Зеленський розповів, що російські окупанти завдали терористичний удар по Куп'янському районі.

Дві дитини постраждали, зокрема хлопчик, 10 років йому. Дуже важке поранення… Одна людина загинула від того удару. Мої співчуття... Це був цілком свідомий російський удар керованою авіабомбою просто по одному із сіл Куп'янського району,

– мовиться у повідомленні.

Також український лідер повідомив, що Херсон – під постійними обстрілами. На жаль, також є загиблі та постраждалі.