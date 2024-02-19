Під Куп'янськом новини з кордону з Польщею мають вигляд знущання, – Зеленський у зверненні

Президент України прокоментував конфлікт на кордоні з Польщею. Глава держави заявив, що не може сприймати його як щось нормальне і закликав до пошуку раціональних рішень.

Сьогодні Зеленський побував на "нулі" на Куп'янському напрямку, де не стихають запеклі бої. Побачивши на власні очі, з якими викликами доводиться зіштовхуватися нашим воїнам, президент не зумів приховати обурення новинами, які він отримує з українсько-польського кордону, передає 24 Канал.

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Це просто знущання

Глава держави наголосив, що він не може сприймати польські протести на спільному кордоні як щось нормальне. Через Польщу в ЄС проходить лише 5 відсотків нашого агроекспорту, а, отже, президент переконаний, що "справа не в зерні, а, ймовірніше, в політиці".

І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно шукати спільний вихід із цього конфлікту українцям, полякам та усім, кого хвилює доля Європи.

Росія користується затримкою у допомозі

Зеленський згадав про свій візит до одного з командних пунктів під Куп'янськом. За словами президента, зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту. Там росіяни зосередили максимум резервів.

Зеленський зауважив, що ворог намагається скористатися тим, що союзники "запізнюються" із допомогою Україні.

Президент нагадав, що наші військові відчувають дефіцит в артилерії, фронтовій ППО та більшій далекобійності нашої зброї. Зеленський зазначив, що Київ працює із партнерами, аби посилити і подовжити підтримку України.

Власне виробництво зброї

Окремо Зеленський подякував українським компаніям і партнерам, які вже налагодили виробництво зброї. Зокрема, йдеться про виготовлення РЕБ і дронів. Певна річ, наразі Україна не може покрити всі своїх потреб лише власним озброєнням. Втім, "кожен місяць наша держава набуває свої сили, своїх можливостей", підкреслив лідер.

Економічне посилення

В Японії розпочала роботу конференція щодо економічного зростання та відновлення в Україні.

Зеленський заявив, що це міждержавна робота на рівні урядів. Зараз в Японії – українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем.

Дуже предметні перемовини. Вже є десятки домовленостей, які посилять нас і нашу співпрацю,

– наголосив президент.