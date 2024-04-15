Президент Зеленський провів Ставку, на якій основну увагу приділили ситуації на найгарячіших напрямках і підготовці до відсічі майбутнього наступу Росії. Також український лідер звернувся до партнерів із закликом посилити нашу ППО.

15 квітня глава держави провів кілька нарад щодо співпраці із партнерами. На порядку денному досі залишаються поставки систем ППО та зброї для захисників на передовій.

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Балістика всюди б'є однаково

У зверненні Зеленський закликав союзників до такої ж консолідації навколо захисту України, яку вони проявили під час атаки Ірану на Ізраїль. США, Британія, Франція та інші країни, які долучилися до відбиття повітряного нападу Тегерана, не "допустили, щоб терор узяв гору".

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя,

– підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що "Шахеди" в небі України звучать так само як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити, зазначив президент.

Глава держави зауважив, що небо Європи давно вже могло бути максимально захищеним, якби Україна отримала схожий рівень підтримки партнерів у збитті дронів і ракет, як Ізраїль.

Ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на сто відсотків і як майже сто відсотків "Шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це,

– заявив український лідер.

Будемо відповідати росіянам

Також цього дня Зеленський провів Ставку, на якій обговорювали ситуацію на фронті та в енергетиці.

Окрему увагу приділили тим напрямкам, де найгарячіше. Передусім, це бої за Часів Яр, бої на Покровському та Куп'янському напрямках.

Була й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури.

Крім того, президент заслухав дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку.

Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати,

– запевнив глава держави.

Візит глави МЗС Норвегії

Зеленський провів зустріч міністром закордонних справ Норвегії. Сторони обговорили підготовку щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. Також країни працюють над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити українську ППО.