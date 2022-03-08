Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв

Глава України звернувся до євреїв США. Він розповів про ті злочини, які чинять російські військові і порівняв їх з німецькою нацистською армією.

Про це Зеленський повідомив у режимі відеозв'язку на Конференції президентів американських єврейських організацій. Глава держави наполягає на закритті неба та передачі Україні винищувачів.

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Зеленський порівняв росіян з нацистами

Це просто чиста нацистська поведінка. Я навіть не можу кваліфікувати це по-іншому,

– розповів про напад Росії Зеленський.

Президент зачитав список мсіт, які були зруйновані ракетними обстрілами чи авіанальотами. Він зауважив про велику мужність українців, які навіть без зброї готові протистояти загарбнику.

Зеленський наголосив, що у містах без зв'язку, світла, тепла, а також їжі – тисячі людей. Проте Росія не дозволяє їх звідти забрати. Президент порівняв масштаби російського нападу, які були такими ж нищівними та несподіваними, з 11 вересня 2001 року для американців.

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