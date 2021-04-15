Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА

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Президент Володимир Зеленський 15 квітня звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Валерій Жалдак.

Джерело:

Укрінформ

Глава держави вже підписав указ про звільнення. Напередодні його погодив Кабінет Міністрів.

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Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,
– мовиться в указі.

Раніше нардеп Василь Мокан казав, що Назаренка звільнили за угодою сторін.

Що відомо про Назаренка

Джерело: Вікіпедія

  • Упродовж 2001 – 2003 років був спеціалістом першої категорії відділу технічного захисту інформації Управління інформаційних технологій МЗС України.
  • У 2003 році Назаренко працював у посольстві України в Кореї. До 2008 року він був завідувачем консульським відділом.
  • Згодом Назаренко рік працював директором підприємства з іноземними інвестиціями "КОРПУС Україна".
  • Упродовж 2011 – 2014 років він обіймав посаду начальника Регіональної служби охорони і реставрації пам'яток містобудування та архітектури Кіровоградської ОДА.
  • Головою адміністрації його призначили 27 серпня 2020 року.
  • Відомо, що Назаренко одружений та має двох синів.