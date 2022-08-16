Зеленський звільнив голову Миколаївської РДА
16 серпня 2022 , 23:56Читать новость на русском
Джерело:сайт Президента України
Війна – час змін та трансформацій на всіх рівнях. Шалена напруга змушує керівників подавати у відставку та передавати естафету наступникам.
Шалена напруга та відповідальність вкрай виснажують високопосадовців. Деякі з них заради максимальної ефективності обирають передачу повноваження наступникам.
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Зеленський прийняв заяву Ігоря Мухарського
Голова Миколаївської районної державної адміністрації Ігор Мухарський написав заяву на звільнення. Президент Володимир Зеленський прийняв його заяву та звільнив посади.
Війна росії з Україною: останні новини
- російські окупанти після серії потужної "бавовни" вирішили закрити Кримський міст на ніч. Вони брешуть про можливу загрозу, а насправді хочуть втекти. Також відомо, що громадяни росії, які переїхали в Крим після окупації у 2014 році, тепер утворили кілометрові черги у бажанні втекти.
- Президент Зеленський попросив громадян на тимчасово окупованих територіях триматися якомога далі від російських військових об'єктів. Ворог дуже любить "курити у заборонених місцях", а потім годинами спостерігати за детонацією боєприпасів.
- Ворог здійснив масштабну кібератаку на сайт "Енергоатома", вона була найбільшою з моменту повномасштабного вторгнення. Попри великі ресурси, "покласти" сайт росіянам не вдалося.
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